Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Великобритании за октябрь;

- индекс делового климата Германии Ifo за декабрь;

- индекс экономических настроений инвесторов ZEW за декабрь;

- торговый баланс еврозоны в октябре;

- розничные продажи США в ноябре;

- промышленное производство США в ноябре.

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