Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума года по индексу МосБиржи из-за санкций ЕС и ожиданий роста ставки ЦБ

Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне антироссийских санкционных новостей и сохраняющихся ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 20 декабря; внешние торговые площадки при этом подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, упав в район 2420 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-6%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-6%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-5,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2420,3 пункта (-2,6%) - минимум с конца марта 2023 года, индекс РТС - 740,87 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже упали в пределах 4,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 декабря, составил 102,9125 руб. (-51,8 копейки).

Лидеры стран Евросоюза утвердили новый санкционный пакет против России, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ЕС. "Евросовет сегодня одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер", - указано в документе.

В нем отмечается, что санкции вводятся для "ограничения возможностей России" в проведении военных действий на Украине.

Согласно заявлению, ограничения касаются 54 физлиц и 30 юрлиц, "ответственных за действия по подрыву или созданию угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Евросоюз ввел санкции в отношении 52 судов из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ограничительных мер, введенных в отношении России ранее, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

Также Евросоюз вводит меры по экспортному контролю в отношении 32 компаний, которые, как утверждается в заявлении Евросовета, напрямую поддерживают ВПК России.

Подешевели в понедельник также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-4,8%), МКРАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-4,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,7%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-3,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-3,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -1,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%).

Девелопер "ПИК" подпал под санкции ЕС. Евросоюз в понедельник ввел санкции против ПАО "ПИК-специализированный застройщик", говорится в публикации в официальном журнале ЕС. Весной "ПИК" и его акционер Сергей Гордеев подпали также под санкции США. Гордееву на конец июня принадлежало 26,66% акций девелопера.

Совет директоров "Полюса" 23 декабря рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров, сообщила компания. На голосование акционеров будет вынесен вопрос о дроблении акций с целью увеличения их ликвидности и доступности более широкому кругу инвесторов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал неделю снижением в направлении рубежа 2400 пунктов. Причин для снижения было достаточно - санкционные новости, снижение цен на нефть, укрепление рубля, приближение заседания ЦБ РФ, на котором, вероятно, ключевая ставка будет повышена до 23% годовых.

Западные инвесторы переходят к выжидательной позиции перед заседанием ФРС 18 декабря, по прогнозам, процентные ставки будут понижены на 25 б.п. Китайский рынок в понедельник просел после разочаровывающих статданных по розничным продажам, которые в ноябре выросли всего лишь на 3%, значительно хуже прогнозных 4,6%. Во вторник будет опубликована статистика по розничным продажам в США за ноябрь, в еврозоне выйдет декабрьский индекс экономических настроений от ZEW. На российском рынке акционеры компании "Oзон Фармацевтика" на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Через дивидендный "гэп" пройдут несколько акций, в том числе тяжеловесные акции "ЛУКОЙЛа". Это может "откусить" от индекса МосБиржи около 1%. Прогноз на 17 декабря- 2375-2475 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, приближающееся заседание Банка России и решение по ключевой ставке в совокупности с ростом геополитической напряженности и новыми санкциями ЕС оказали негативное влияние на индекс МосБиржи, который приблизился к 2400 пунктам. В фокусе инвесторов остаются ряд дивидендных отсечек, данные по недельной инфляции и аукционы Минфина РФ. Главное событие недели - заседание ЦБ РФ в пятницу.

В понедельник последний день с дивидендами торгуются акции "ЛУКОЙЛа", "Северстали" и "Хедхантера", однако особого спроса на бумаги не наблюдалось. Акции "Норникеля" вошли в число лидеров снижения, причиной этому могли стать слова главы компании Владимира Потанина о том, что ГМК рассчитывает перейти к положительному FCF в следующем году, а до этого не планирует распределять дивиденды. Главным аутсайдером стали бумаги ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU), где после прошедшего увеличения уставного капитала держателям начали поступать акции (семь новых акций на одну старую), что могло привести к давлению на котировки. Также на фоне введения санкций со стороны ЕС упали акции ПАО "Группа компаний ПИК", отмечает Федосов.

Как полагает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, на мировых рынках внимание инвесторов направлено на заседание Федрезерва США 17-18 декабря, они ждут снижения базовой процентной ставки.

Российский рынок акций начал неделю с продолжения пятничного снижения. Исторически декабрь не самый лучший месяц для российских акций. Также инвесторы готовятся к заседанию ЦБ РФ на этой неделе. Рынок межбанковских свопов пока показывает, что крупные банки ожидают повышения ключевой ставки до 23% годовых, что все еще может стать негативом для рынка, полагает эксперт.

Индекс МосБиржи на прошлой неделе закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. Если текущая неделя также завершится ниже этого уровня, то возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в понедельник наблюдались разнонаправленные настроения. Европейский рынок корректировался вниз после подведения итогов заседания ЕЦБ на прошлой неделе, в то время как американский находился в приятном предвкушении решения ФРС по ставке в среду, получая поддержку от покупок в IT-секторе.

Российский рынок к концу дня оставался в существенном минусе и продвигался к отметке 2400 пунктов по индексу МосБиржи, при пробое которой можно ожидать движения к следующим целям 2370 и 2330 пунктов. Покупатели не решаются вернуться в акции перед потенциальным повышением ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, а также на фоне усиления санкционного давления после принятия ЕС 15-го пакета антироссийских санкций. Новостей со встречи президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса к закрытию основных торгов на Мосбирже не поступило, но возможно, что некоторые из них окажутся воодушевляющими, предполагает Кожухова.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), вышедшие на прошлой неделе данные Росстата по инфляции за ноябрь (+1,43% м/м) укрепили ожидания инвесторов относительно повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в ближайшую пятницу. Большинство аналитиков прогнозируют рост ключевой ставки до 23% годовых, однако свежие данные по инфляции за период с 10 по 16 декабря, которые выйдут в среду, 18 декабря, способны оказать влияние на решение совета директоров ЦБ, отмечают эксперты.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,03%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,4-0,6%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq).

Инвесторы в китайский рынок оценивали неоднозначные статданные.

Промышленное производство в КНР в ноябре увеличилось на 5,4% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,3% в октябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в ноябре повысились на 3% в годовом выражении после роста на 4,8% месяцем ранее. Подъем был отмечен по итогам 22-го месяца подряд, однако темпы повышения были минимальными с августа. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 4,6%.

Кроме того, Народный банк Китая в выходные официально заявил о том, что планирует снизить процентные ставки и требования к резервам банков в следующем году.

Внимание участников рынка смещается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 17-18 декабря. Трейдеры оценивают почти в 100% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на предстоящем заседании, показывают данные CME Group. Шансы на последующее уменьшение ставки в январе оцениваются менее чем в 20%.

На нефтяном рынке в понедельник цены просели после роста на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,24 за баррель (-0,3% и +1,5% в пятницу), январская цена WTI - $71,06 за баррель (-0,3% и +1,8% в пятницу).

За минувшую неделю международный бенчмарк Brent прибавил 4,7%, североамериканский WTI вырос на 6,1%.

Недельное ралли стимулировали ожидания сокращения поставок ввиду возможных дополнительных санкций против России и Ирана, а также оптимизм в отношении планов стимулирования экономики Китая.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение процентных ставок центральными банками еврозоны, Канады и Швейцарии. Теперь внимание трейдеров направлено на заседание ФРС, от которой на этой неделе ждут снижения ставок на 25 базисных пунктов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "НоваБев Групп" (-13,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-11,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-10,9%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-10,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-10%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-8,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-8,2%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-8,2%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-7,8%).

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" оказалось в числе российских компаний, внесенных в обновленный санкционный список Евросоюза.

Выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+12,2% и +2,2% "префы"), "префы" ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+5,2%), акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,59 млрд рублей (из них 13,16 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 9,98 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,09 млрд рублей на акции "Газпрома").