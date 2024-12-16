16 декабря 2024 года 18:57
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 16 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,52% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,43% от номинала (доходность - 8,39% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая сохранилась вблизи отметки 30,94% от номинала (доходность увеличилась всего на 1 базисный пункт, составив 17,8% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 14 базисных пунктов, до 70,37% от номинала (их доходность опустилась на 8 базисных пунктов, до 29,85% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 65,18% от номинала (доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 23,29% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене - котировки остались на уровне 66,85% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 14,8% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,87% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют боковую динамику в ожидании последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы США.
Декабрьское заседание Федрезерва завершится в среду, и рынки практически уверены в том, что по его итогам ключевая процентная ставка будет снижена на 25 базисных пунктов. Также на этой неделе свои решения по ставкам обнародуют ЦБ Японии и Великобритании.
Тем временем индекс Empire State Manufacturing упал в декабре до 0,2 пункта с 31,2 пункта месяцем ранее, тогда как опрошенные Trading Economics аналитики ожидали менее выраженного снижения, до 12 пунктов. Ноябрьский показатель был рекордным с декабря 2021 года. Позднее на этой неделе будут обнародованы данные об объеме розничных продаж и о промышленном производстве в США в ноябре, а также отчеты по рынку жилья и труда и окончательные данные о ВВП в третьем квартале.
Опубликовано: /Финмаркет/
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