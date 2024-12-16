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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2400-2500п на текущей неделе - Freedom Finance Global
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16 декабря 2024 года 18:02

Индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2400-2500п на текущей неделе - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи может колебаться в рамках диапазона 2400-2500 пунктов на текущей неделе, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Поскольку рублевый бенчмарк пробил вниз не только сопротивление на уровне 2500 пунктов, но и следующую психологически важную отметку - 2450 пунктов, его падение до 2300 пунктов в текущем году или после новогодних праздников не выглядит нереальным, полагает эксперт инвесткомпании.

"Мы полагаем, что российский фондовый рынок движется вниз в преддверии решения по ставке ФРС, которое будет объявлено вечером 18 декабря, и аналогичного итога заседания ЦБ РФ, которое пройдет 20 декабря. Поднятие ключевой ставки Банком России выглядит почти неизбежным. Консенсус аналитиков, чье мнение разделяем и мы, предполагает ее повышение на два процентных пункта, до 23% годовых, что вызовет отток денег с фондового рынка на банковские вклады, - пишет Мильяакова в обзоре. - Американский регулятор почти со 100%-й вероятностью продолжит снижать свою ставку. Фондовые рынки в преддверии объявления решения ФРС нередко падают - видимо, в ожидании ее комментариев относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Учитывая это, можно предположить, что после заседания Федрезерва падение на фондовых площадках России как минимум приостановится. Мы ожидаем, что на текущей неделе индекс Мосбиржи может колебаться в рамках 2400-2500 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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