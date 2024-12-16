Текущая неделя станет наиболее важной для котировок золота в 4К24 - "Финам"

Текущая неделя станет наиболее важной для котировок золота в четвертом квартале текущего года, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Финам" Николая Дудченко.

Эксперт отмечает, что в среду состоится последнее в 2024 году заседание ФРС США. Ставку ждут на уровне 4,25-4,5%. Согласно оценке CME Group вероятность снижения превышает 97%, то есть рынок полностью закладывает такой сценарий в цены, следовательно, немаловажной является риторика Пауэлла.

"Голубиные" сигналы могут восприниматься трейдерами позитивно, и цена на золото может подрасти. Вместе с тем мы допускаем, что Пауэлл скорее воздержится от таких намеков, - пишет Дудченко в обзоре. - Тут мы согласны с ING, которые в своем обзоре говорят, что в долгосрочной перспективе предлагаемая Трампом политика, включая тарифы и более строгий иммиграционный контроль, которые по своей природе инфляционны, ограничит снижение процентных ставок Федеральной резервной системы. Более сильный доллар США и более жесткая денежно-кредитная политика могут в конечном итоге создать некоторые препятствия для золота".

Технически, указывает аналитик "Финама", перспектива роста прослеживается более отчетливо. "Быки" абсолютно не сдали своих позиций, уровень поддержки находится в диапазоне $2600-2620,5 за тройскую унцию.

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