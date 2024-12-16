Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне падающей нефти

Москва. 16 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,934 руб., что на 6,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 80 копеек, до 103,8 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 67 копеек, до 108,67 руб./EUR1.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 103-106 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 108-111 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В пользу российского рубля - жесткая ДКП регулятора, стабильно высокая стоимость нефти, цены на которую могут подняться на фоне слухов о планируемых администрацией Джо Байдена санкциях в отношении экспорта российской нефти, - отмечает эксперт в комментарии. - Тем временем, не добавляют оптимизма национальной валюте активное обсуждение перспектив новых санкций, а также присущий этому сезону года рост потребительской активности в преддверии Нового года, что вызывает увеличение импорта и спроса на иностранную валюту. В центре внимания на неделе будет решение российского регулятора по ключевой ставке. В базовом сценарии ожидаем, что будет принято решение о повышении ставки до 23%, однако и сценарий более резкого повышения ставки не исключен. Рост ставки будет фактором поддержки рубля, однако не стоит забывать, что курс во многом зависит от баланса экспорта и импорта".

Лидеры стран Евросоюза утвердили новый санкционный пакет против России, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ЕС. "Евросовет сегодня одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер", - указано в документе. В нем отмечается, что санкции вводятся для "ограничения возможностей России" в проведении военных действий на Украине.

Согласно заявлению, ограничения касаются 54 физлиц и 30 юрлиц, "ответственных за действия по подрыву или созданию угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Евросоюз ввел санкции в отношении 52 судов из третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, использовались для обхода ограничительных мер, введенных в отношении России ранее. "Совет добавляет дополнительные суда в список тех, которым запрещены заход в порты, предоставление широкого списка услуг, связанных с морским транспортом", - говорится в заявлении на сайте ЕС.

В нем уточняется, что эта мера направлена на танкеры, не принадлежащие странам ЕС, которые помогают обходить механизм ограничения цен на нефть или поддерживают энергетический сектор РФ, а также суда, которые используются для перевозки оружия или зерна, выращенного на территориях, которые ЕС считает частью Украины.

Меры затронули в общей сложности 52 суда, отмечается в заявлении.

Кроме того, Евросоюз вводит меры по экспортному контролю в отношении 32 компаний, которые, как утверждается в заявлении Евросовета, напрямую поддерживают ВПК России.

"Совет добавил 32 новые компании в список организаций, которые напрямую поддерживают ВПК РФ (...). Против них будут ужесточены экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию российского оборонного сектора", - говорится в заявлении Евросовета, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что некоторые из этих компаний находятся в третьих странах, таких как Китай, Индия, Иран, Сербия и ОАЭ, и что компании были вовлечены в обход санкций или закупку товаров, которые "используются в военных операциях РФ".

Цены на нефть эталонных марок усилили спад днем в понедельник. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 0,91% - до $73,8 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,15% - до $70,46 за баррель.

Трейдеры фиксируют прибыль после уверенного роста обоих бенчмарков по итогам прошлой недели и выхода слабых статданных Китая, пишет The Wall Street Journal.

За минувшую неделю Brent прибавила 4,7%, WTI - 6,1%.

Последние данные об экономике КНР говорят о нехватке принятых мер ее стимулирования, что усиливает опасения в отношении перспектив спроса со стороны этого ведущего импортера нефти, отмечает газета.

ФРС в среду завершит очередное заседание. Участники рынка почти уверены, что американский центробанк в этот раз снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов.