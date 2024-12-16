Ставка ЦБР, скорее всего, достигнет пика текущего цикла подъема в 1К25 - "Альфа-Инвестиции"

Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, достигнет пика текущего цикла подъема в I квартале 2025 года, а ее снижение начнется не ранее II полугодия следующего года, считают аналитики "Альфа-Инвестиций".

Банк России в 2024 году продолжил начавшийся еще в 2023 году цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП): ключевая ставка выросла с 7,5% (июль 2023 года) до 21% годовых (октябрь 2024 года), и на декабрьском заседании ожидается новый подъем, констатируют эксперты.

"Столь значительного повышения ставки в начале 2024 года никто не ожидал. Эта ситуация сильно повлияла на финансовые рынки и рынки капитала, а также на экономическое поведение бизнеса и людей, - отмечают аналитики в обзоре. - Основной причиной таких действий регулятора стало ускорение инфляции. По итогам 2024 года она может достичь 9,5-10%, что значительно превышает целевой уровень Банка России в 4%".

Центробанк пока не дает сигналов о смягчении. Эффект от прошедшего ужесточения ДКП еще не полностью проявился, но по мере сокращения потребительского и корпоративного кредитования в течение 2025 года начнется и замедление инфляции. Достижение цели по инфляции в 4-4,5% маловероятно, считают эксперты "Альфа-Инвестиций", в консервативном сценарии инфляция составит около 6%.

"Мы ожидаем, что ставка достигнет пика в I квартале 2025 года, а ее снижение начнется не ранее II полугодия. Прогноз на конец года - 20% годовых", - заключают аналитики.

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