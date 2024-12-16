SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги бумаги "Софтлайна" и "ЦИАНа", добавив "Делимобиль", "Ренессанс страхование" и "Юнайтед Медикал Груп".

Таким образом, в текущую подборку вошли "Юнайтед Медикал Груп", "Делимобиль", "Ренессанс страхование", "Черкизово", "НоваБев Групп", банк "Санкт-Петербург", "Лента", "Соллерс", "НМТП", "Совкомфлот", "Аэрофлот", Henderson и "МД Медикал Груп".

"Делимобиль" выигрывает от роста цен на такси и увеличения стоимости владения автомобилем, - отмечается в комментарии. - А развитие собственной сети СТО с высокой рентабельностью инвестиций обеспечит рост операционной рентабельности уже с 2025 года".

Завершение коррекции на финансовых рынках, по мнению аналитиков, может позволить "Ренессанс страхованию" заработать в следующем году рекордную прибыль. Всё за счёт высоких процентных доходов и сохранения стабильной рентабельности страхового бизнеса.

Что же касается акций "Юнайтед Медикал Груп", то это отличная ставка на ожидаемое ослабление рубля, так как компания получает выручку в евро. Кроме того, в SberCIB ждут, что в 2025 году она вернётся к выплате дивидендов.

Долгосрочные перспективы "Софтлайна" аналитикам нравятся, но увеличение затрат на персонал и относительно высокая долговая нагрузка могут стать сдерживающими факторами роста в среднесрочной перспективе.

Расписки "ЦИАНа" исключили из подборки из-за новостей о том, что с 2025 года бумаги компаний, которые не успели "переехать" в Россию, смогут купить только квалифицированные инвесторы.

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