.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Полюса, Сбербанка и Яндекса будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
.
16 декабря 2024 года 11:23
Акции Полюса, Сбербанка и Яндекса будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Полюса", Сбербанка и "Яндекса" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Дивидендный гэп в акциях "Полюса" позволяет открыть позицию по привлекательным уровням, - отмечает аналитик в комментарии. - При этом цена остановилась точно на поддержке, образованной максимумом 25-го сентября. Индикаторы разворота тренда тут же бросились в область перепроданности, ограничивая возможность дальнейшей коррекции. Дополнительную поддержку котировкам окажут высокие цены на золото. Ожидаем, что к концу недели акции "Полюса" будут торговаться в диапазоне 14000-14200 руб.". Акции Сбербанка за прошлую неделю вновь скорректировались на 4,4% и достигли поддержки краткосрочного восходящего тренда - отсюда Буянов ожидает новый виток роста и прогнозирует к концу недели торговый диапазон 235-237 руб. (рост на 2,7-3,8%). "Бумаги "Яндекса" корректировались целых полгода, - напоминает аналитик БКС Экспресс. - Наконец, мы видим первый признак завершения среднесрочного нисходящего тренда: в течение последних двух недель акции торгуются в слабом восходящем тренде. Сейчаc стоимость бумаг находится около нижней его границы, и это шанс сыграть на отскок в недельной перспективе. Ожидаем, что акции "Яндекса" к пятнице будут торговаться в диапазоне 3400-3470 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
16 декабря 2024 года 17:33
Текущая неделя станет наиболее важной для котировок золота в четвертом квартале текущего года, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Финам" Николая Дудченко. Эксперт отмечает, что в среду состоится последнее в 2024 году заседание ФРС США. Ставку ждут на уровне 4,25-4,5%.... читать дальше
.16 декабря 2024 года 17:07
Стоимость тройской унции золота может подняться к $2850-3000 в следующем году, снижение ставки ФРС США и геополитическая напряженность поддержат спрос на драгметалл, считают аналитики "Альфа-Инвестиций". "Цены на золото четыре года находились в диапазоне $1600-2000 за тройскую унцию, и многие уже... читать дальше
.16 декабря 2024 года 16:40
Прогнозная стоимость акций iShares Nasdaq Biotechnology ETF составляет $178,2 за штуку, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков "Финама". "Крупнокалиберный" биотех, представленный индексным фондом iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сохраняет привлекательность как направление... читать дальше
.16 декабря 2024 года 16:01
Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, достигнет пика текущего цикла подъема в I квартале 2025 года, а ее снижение начнется не ранее II полугодия следующего года, считают аналитики "Альфа-Инвестиций". Банк России в 2024 году продолжил начавшийся еще в 2023 году цикл ужесточения денежно-кредитной... читать дальше
.16 декабря 2024 года 15:35
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6030-6070 пунктов в понедельник, прогноз низкой внутридневной волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана. "Внешний фон умеренно негативный: шанхайский и гонконгский... читать дальше
.16 декабря 2024 года 15:29
Москва. 16 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,934 руб., что на 6,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 декабря 2024 года 14:40
"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Южуралзолота" (ЮГК) с целевой ценой 0,93 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста 44% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков. "Ростехнадзор снял ограничения на добычу драгметалла "Южуралзолотом" на уральском хабе "Светлинский".... читать дальше
.16 декабря 2024 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 60,32 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,02%, стоп-приказ: 52,85 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.16 декабря 2024 года 13:42
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги бумаги "Софтлайна" и "ЦИАНа", добавив "Делимобиль", "Ренессанс страхование" и "Юнайтед Медикал Груп". Таким образом, в текущую подборку вошли "Юнайтед Медикал Груп",... читать дальше
.16 декабря 2024 года 13:02
"Финам" повысил рейтинг акций HCA Healthcare с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $359,9 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 15,6%, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции HCA Healthcare с конца октября находились в фазе коррекционной просадки - тема... читать дальше
.16 декабря 2024 года 12:34
Акции The Utilities Select Sector SPDR Fund в текущий момент справедливо оценены рынком, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Гордей Смирнов. "Текущий год оказался успешным для акций коммунального сектора США, с начала года стоимость бумаг фонда выросла на 22,5% благодаря оптимизму,... читать дальше
.16 декабря 2024 года 12:11
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивный взгляд на акции "Газпрома" и прогнозную цену на уровне 190 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 68% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Сигналы о повышении тарифов "Газпрома" с июля 2025 года подтвердились.... читать дальше
.16 декабря 2024 года 11:46
декс Мосбиржи может снова оказаться под существенным давлением на текущей неделе на фоне дивидендных отсечек нескольких эмитентов, включая "ЛУКОЙЛ", говорится в материале аналитика инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной. Кроме того, отмечает эксперт, в фокусе у... читать дальше
.16 декабря 2024 года 11:40
Рынок акций РФ утром откатился ниже 2460п по индексу МосБиржи на внешнем негативе и ожиданиях роста ставки ЦБ РФ
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение прошлой пятницы, подогретое ухудшением внешней фондовой конъюнктуры, приостановившей рост нефти (февральский фьючерс на Brent просел к $74,2 за баррель), а также на фоне сохраняющихся ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 20 декабря. Индекс МосБиржи откатился ниже 2460 пунктов во главе с расписками Ozon (MOEX: OZON) (-3%) и бумагами банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,9%). читать дальше
.16 декабря 2024 года 11:02
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 121 рубля за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Норникель" в следующем году рассчитывает перейти к положительному свободному денежному потоку... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.