Акции Полюса, Сбербанка и Яндекса будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Полюса", Сбербанка и "Яндекса" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

"Дивидендный гэп в акциях "Полюса" позволяет открыть позицию по привлекательным уровням, - отмечает аналитик в комментарии. - При этом цена остановилась точно на поддержке, образованной максимумом 25-го сентября. Индикаторы разворота тренда тут же бросились в область перепроданности, ограничивая возможность дальнейшей коррекции. Дополнительную поддержку котировкам окажут высокие цены на золото. Ожидаем, что к концу недели акции "Полюса" будут торговаться в диапазоне 14000-14200 руб.".

Акции Сбербанка за прошлую неделю вновь скорректировались на 4,4% и достигли поддержки краткосрочного восходящего тренда - отсюда Буянов ожидает новый виток роста и прогнозирует к концу недели торговый диапазон 235-237 руб. (рост на 2,7-3,8%).

"Бумаги "Яндекса" корректировались целых полгода, - напоминает аналитик БКС Экспресс. - Наконец, мы видим первый признак завершения среднесрочного нисходящего тренда: в течение последних двух недель акции торгуются в слабом восходящем тренде. Сейчаc стоимость бумаг находится около нижней его границы, и это шанс сыграть на отскок в недельной перспективе. Ожидаем, что акции "Яндекса" к пятнице будут торговаться в диапазоне 3400-3470 руб.".

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