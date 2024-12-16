16 декабря 2024 года 10:21
Рубль утром слабеет в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 16 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,882 руб. (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,76 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Цены на нефть эталонных марок снижаются после уверенного роста по итогам прошлой недели.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подешевели на 0,38% - до $74,19 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,53% - до $70,89 за баррель.
За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,7%, североамериканский - 6,1%.
Недельное ралли стимулировали ожидания сокращения поставок ввиду возможных дополнительных санкций против России и Ирана, а также оптимизм в отношении планов стимулирования экономики Китая.
Дополнительную поддержку ценам на нефть оказало снижение процентных ставок центральными банками еврозоны, Канады и Швейцарии. Теперь внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы США, от которой на этой неделе ждут снижения ставок на 25 базисных пунктов.
Текущее снижение нефтяных котировок, скорее всего, представляет собой техническую коррекцию, пишет Trading Economics.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
16 декабря 2024 года 17:33
Текущая неделя станет наиболее важной для котировок золота в четвертом квартале текущего года, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Финам" Николая Дудченко.
Эксперт отмечает, что в среду состоится последнее в 2024 году заседание ФРС США. Ставку ждут на уровне 4,25-4,5%.... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 17:07
Стоимость тройской унции золота может подняться к $2850-3000 в следующем году, снижение ставки ФРС США и геополитическая напряженность поддержат спрос на драгметалл, считают аналитики "Альфа-Инвестиций".
"Цены на золото четыре года находились в диапазоне $1600-2000 за тройскую унцию, и многие уже... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 16:40
Прогнозная стоимость акций iShares Nasdaq Biotechnology ETF составляет $178,2 за штуку, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитиков "Финама".
"Крупнокалиберный" биотех, представленный индексным фондом iShares Nasdaq Biotechnology ETF, сохраняет привлекательность как направление... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 16:01
Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, достигнет пика текущего цикла подъема в I квартале 2025 года, а ее снижение начнется не ранее II полугодия следующего года, считают аналитики "Альфа-Инвестиций".
Банк России в 2024 году продолжил начавшийся еще в 2023 году цикл ужесточения денежно-кредитной... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 15:35
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6030-6070 пунктов в понедельник, прогноз низкой внутридневной волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана.
"Внешний фон умеренно негативный: шанхайский и гонконгский... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 15:29
Москва. 16 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в понедельник, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,934 руб., что на 6,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
16 декабря 2024 года 14:40
"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции "Южуралзолота" (ЮГК) с целевой ценой 0,93 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста 44% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков.
"Ростехнадзор снял ограничения на добычу драгметалла "Южуралзолотом" на уральском хабе "Светлинский".... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 60,32 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,02%, стоп-приказ: 52,85 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 13:42
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги бумаги "Софтлайна" и "ЦИАНа", добавив "Делимобиль", "Ренессанс страхование" и "Юнайтед Медикал Груп".
Таким образом, в текущую подборку вошли "Юнайтед Медикал Груп",... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 13:02
"Финам" повысил рейтинг акций HCA Healthcare с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $359,9 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 15,6%, сообщается в материале инвесткомпании.
"Акции HCA Healthcare с конца октября находились в фазе коррекционной просадки - тема... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 12:34
Акции The Utilities Select Sector SPDR Fund в текущий момент справедливо оценены рынком, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Гордей Смирнов.
"Текущий год оказался успешным для акций коммунального сектора США, с начала года стоимость бумаг фонда выросла на 22,5% благодаря оптимизму,... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 12:11
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивный взгляд на акции "Газпрома" и прогнозную цену на уровне 190 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 68% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Сигналы о повышении тарифов "Газпрома" с июля 2025 года подтвердились.... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 11:46
декс Мосбиржи может снова оказаться под существенным давлением на текущей неделе на фоне дивидендных отсечек нескольких эмитентов, включая "ЛУКОЙЛ", говорится в материале аналитика инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.
Кроме того, отмечает эксперт, в фокусе у... читать дальше
.
16 декабря 2024 года 11:40
Москва. 16 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение прошлой пятницы, подогретое ухудшением внешней фондовой конъюнктуры, приостановившей рост нефти (февральский фьючерс на Brent просел к $74,2 за баррель), а также на фоне сохраняющихся ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 20 декабря. Индекс МосБиржи откатился ниже 2460 пунктов во главе с расписками Ozon (MOEX: OZON) (-3%) и бумагами банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,9%). читать дальше
.
16 декабря 2024 года 11:23
Акции "Полюса", Сбербанка и "Яндекса" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.
"Дивидендный гэп в акциях "Полюса" позволяет открыть позицию по привлекательным уровням, - отмечает аналитик в комментарии. - При этом цена остановилась точно на поддержке,... читать дальше
.