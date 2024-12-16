Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2450-2500п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 2450-2500 пунктов на торгах в понедельник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Несмотря на то что рынок, вероятнее всего, уже заложил повышение ставки Банком России до 23% в пятницу, неопределенность сохранится до конца недели, что будет оказывать давление на индекс. Вполне возможны импульсные, но кратковременные попытки роста, так как ликвидности сейчас очень мало - на это указывает низкий объем торгов, - отмечает эксперт в комментарии. - Дополнительным негативным фактором станет утверждение в понедельник нового пакета санкций ЕС. Ждем продолжения снижения бумаг "Полюса" и "ЛУКОЙЛа".

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