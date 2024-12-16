Давление на котировки ОФЗ перед заседанием ЦБР может сохраниться - ПСБ

Давление на котировки рублевых гособлигаций может сохраниться в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке (20 декабря 2024 года), говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Не исключаем, что на текущей неделе в преддверии заседания ЦБ давление на кривую ОФЗ будет сохранятся, а недельные данные по инфляции добавят волатильности торгам. Рекомендуем в сложившихся условиях занять выжидательную позицию, как минимум, до заседания регулятора 20 декабря. Оценку целесообразности продолжения осторожных покупок длинных ОФЗ-ПД стоит провести уже после его итогов", - пишет эксперт.

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