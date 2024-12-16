"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $64,4 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

По оценкам Research and Markets, величина рынка медицинского оборудования в 2024 году превысит $810 млрд, а к 2029 году цифра возрастет до $1,29 трлн, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) на уровне 9,8% в период 2024-2029 гг., отмечает эксперт.

Помимо демографических и технологических факторов, важную роль играет улучшение доступа к медицинскому обслуживанию в развивающихся странах, указывает Саидова. Усиление государственных программ здравоохранения и международных инициатив по борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как COVID-19, повышает необходимость в современных медицинских технологиях и устройствах. Более того, обращает внимание аналитик "Финама", возросшая осведомленность населения о значении профилактики и регулярных обследований способствует увеличению спроса на медицинское оборудование.

При этом интерес инвесторов к вложениям в медицинские технологии сохраняется независимо от дальнейшего сценария с макроэкономикой в США и денежно-кредитной политикой ФРС - отрасль относится к числу нецикличных.

"Доходность iShares U.S. Medical Devices ETF за последние двенадцать месяцев - порядка 16%. Ранее мы оценили потенциал роста бумаги на основе средневзвешенных консенсусных целевых цен бумаг, входящих в состав фонда. Остаток годового "апсайда" фонда, согласно такой методике оценки, составляет 7,2%", - пишет эксперт в обзоре инвесткомпании.

К числу рисков для вложений в медтех, по мнению Саидовой, можно отнести негативное влияние высоких темпов инфляции в США на производственные издержки этой капиталоемкой отрасли.

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который, в свою очередь, состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств.

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