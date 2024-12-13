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13 декабря 2024 года 20:08

Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение в преддверии ожидаемого роста ставки ЦБ РФ

Рынок акций РФ на неделе сохранил повышенную волатильность на фоне ослабления рубля, санкционных новостей и усилившихся ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ из-за ускорения инфляции, что в итоге привело к распродажам во второй половине торговой пятидневки. Индекс МосБиржи после локального коррекционного роста в район 2590 пунктов развернулся вниз и откатился к 2485 пунктам, индекс РТС упал в район 755 пунктов из-за ослабления рубля.

В период со 9 по 13 декабря индекс МосБиржи снизился на 2% и составил 2485,2 пункта, индекс РТС потерял 5,8% и достиг 756,93 пункта. Февральский фьючерс на нефть Brent вырос до $74,0 за баррель (+4,1%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 103,4305 руб./$1 (+4,0 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вместе с нефтью (февральский фьючерс на Brent подорожал до $72,6 за баррель) и на фоне надежд на деэскалацию конфликта вокруг Украины после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о необходимости поторопиться с его урегулированием. Индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Позитив" (+4,8%) и Московского кредитного банка (+4,3%).

Трамп заявил на минувших выходных в соцсети Truth Social, что "Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку". В интервью NBC News Трамп также предупредил, что Украина, "возможно", при нем не будет получать так много военной помощи, как сейчас.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не собирается рассматривать запрос Белого дома о выделении дополнительно $24 млрд на оказание дальнейшей помощи Украине. Джонсон пояснил, что дальнейшие решения по Украине будет принимать не завершающий свой срок президент США Джо Байден, а его преемник - Дональд Трамп.

Акционеры "Северстали" (+2,5%) на внеочередном собрании 6 декабря одобрили дивидендные выплаты за III квартал 2024 года в размере 49,06 руб./акция (закрытие реестра 17 декабря). Дивиденды за II квартал составляли 31,06 руб. на акцию. Подросли акции "ВК" (+2,9%) на фоне новостей о возможности проведения IPO своего подразделения VK Tech. Акции ПАО "Полюс" (+3,2%) выросли на фоне роста цен на золото выше $2680 за унцию.

Нефть выросла из-за повышения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В выходные вооруженная сирийская оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Во вторник рынок акций РФ снизился в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (фьючерс на Brent вечером отскочил к $72,5 за баррель после дневного снижения); фактором давления на покупателей оставались ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. Индекс МосБиржи опустился в район 2520 пунктов, растеряв рост предыдущих двух дней, лидерами снижения выступили бумаги МКПАО "ВК" (-5,1%) и "Эн+ груп" (-4,6%).

Сбербанк (-2,7%) за 11 месяцев 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 4,9% (до 1 трлн 444,8 млрд руб.), чистая прибыль в ноябре составила 117,3 млрд руб. (+1,6% г/г), сообщил банк.

Лучше рынка выглядели акции ПАО "Полюс" (-0,3%). Capex проекта "Сухой Лог" в Иркутской области - крупнейшего проекта развития "Полюса", оценен в $6 млрд, сообщила компания в презентации. Мощность ЗИФ (золотоизвлекательной фабрики) составит 34 млн тонн руды с производством 2,3-2,8 млн унций золота в год. Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 год, второй - на 2029 год.

Поддержку внешним рынкам оказали сообщения о новых мерах поддержки китайской экономики, запланированные правительством страны. В частности, Китай планирует умеренное смягчение денежно-кредитной политики и увеличение бюджетных расходов в 2025 году, говорится в сообщении по итогам заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, санкционных новостей и в преддверии выхода данных Росстата по инфляции, которые могут повлиять на решение ЦБ РФ по дальнейшей монетарной политике; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся в район $73 за баррель). Индекс МосБиржи просел в район 2510 пунктов, а индекс РТС провалился в район 765 пунктов из-за ослабления рубля; лидировали в снижении акции "Совкомфлота" (-4,6%) и "МТС" (-2,6%). ЦБ РФ повысил официальный курс доллара сразу на 3,2 рубля, до 103,27 руб./$1.

Лучше рынка выглядели "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%) и подорожавшие бумаги ПАО "Полюс" (+1,6%) вслед за золотом (цена драгметалла превысила $2750 за унцию).

Постпреды стран ЕС достигли согласия по новому, 15-му антироссийскому санкционному пакету, сообщили в среду в венгерском председательстве. Европейские СМИ напомнили, что эти меры должен еще утвердить Совет ЕС.

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке ЦБ РФ на 2024 год до 17,5% с 17,3% в октябре, на 2025 год - до 21,3% с 18,0%, на 2026 год - до 14,6% с 12,5%, на 2027 год - до 10,4% с 9,0%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ, который проводился 6-10 декабря 2024 года.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2024 год был повышен до 3,8% с 3,7%. При этом ожидания по росту ВВП на 2025 год снизились до 1,5% с 1,8%, на 2026 год - до 1,7% с 1,9%, на 2027 год не изменились - 1,9%. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на текущий год ожидаемо существенно вырос - до 9,2% с 7,7%, на 2025 год - до 6,0% с 5,3%, на 2026 год - до 4,5% с 4,1%, на 2027 год не изменился - 4,0%.

Вышедшие вечером в среду (после закрытия основных торгов на Мосбирже) данные Росстата показали, что инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.

Ускорение роста цен подогрело ожидания, что ЦБ РФ на заседании 20 декабря может повысить ставку до 23% годовых (с текущих 21%).

На нефтяном рынке вечером в среду цены локально просели от дневных максимумов после выхода статистики о запасах сырья в США, однако общую поддержку рынку оказывали геополитическая напряженность и ожидания новых стимулов в Китае.

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $73 за баррель) и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2500 пунктов после утреннего роста в район 2550 пунктов, лидерами снижения выступили расписки Ozon (-3,8%) и акции "Норникеля" (-2,9%).

Локальной поддержкой выступили новости про иностранные инвестиции. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил в четверг, что Минфин РФ и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений. Замминистра уверен, что на российский рынок придут инвесторы как из дружественных государств, так и из недружественных - "под видом дружественных через цепочку посредников", отметил он на парламентских слушаниях, где обсуждался проект Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025-2027 годы.

В пятницу рынок акций РФ остался под давлением продаж игроков, сокращающих позиции на ожиданиях ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в декабре, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, а локальную поддержку оказала подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2485 пунктов.

Лидировали в откате после отсечки дивидендов акции ПАО "Полюс" (-7,3%, дивиденды за 9 месяцев 2024 года составят 1301,75 руб.) и Fix Price (-19,1%, компания выплатит 35,314 рубля на акцию или GDR за 2022, 2023 и 2024 годы).

В период со 9 по 13 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги "Русснефти" (-12%), ПАО "Европлан" (-12%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-7%); лучше рынка оказались акции ПАО "Группа Позитив" (+6%), МКПАО "Лента" (+4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3%).

Рынок акций РФ в конце второй декады декабря может остаться под давлением продавцов в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и ожиданий санкционных новостей из-за конфликта на Украине. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2420-2520 пунктов, для индекса РТС - 700-800 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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