Рынок акций РФ в пятницу просел к 2485п по индексу МосБиржи, неделю завершил снижением

Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ завершил основные торги в пятницу снижением большинства blue chips на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в декабре; локальным фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к 74 за баррель). Индекс МосБиржи просел к 2485 пунктам, при этом лидировали в откате после отсечки дивидендов акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-7,3%) и Fix Price (MOEX: FIXP) (-19,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2485,2 пункта (-0,3%), индекс РТС - 756,93 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 7,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 декабря, составил 103,4305 руб. (-51,95 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2-5,8%, официальный курс ЦБ РФ вырос на 4,0 рубля.

Акции ПАО "Полюс" подешевели в пятницу до 13658 рублей (-7,3%), дивиденды за 9 месяцев 2024 года составляют 1301,75 рубля на бумагу.

Расписки Fix Price упали до 167 рублей (-19,1%) - уровня конца ноября 2024 года. Компания выплатит дивиденды в размере 35,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR за 2022, 2023 и 2024 годы.

Также в пятницу подешевели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ снизился из-за пессимистичных ожиданий по ключевой ставке от ЦБ РФ.

"На рынке практически не осталось тех, кто еще сомневается в повышении стоимости фондирования: вопрос в шаге этого повышения. Будет ли шагом повышение ставки ЦБ до 23% или до 25% годовых - вот ключевой вопрос. Пока больше шансов на повышение до 23%, поскольку темпы девальвации уже не настолько мощные, а корпоративное финансирование продолжает замедление", - отмечает аналитик.

Как отмечает эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская, нефть марки Brent второй день подряд пытается удержаться в районе 50-дневной скользящей средней. Обычно от этого уровня ранее происходил коррекционный откат. Если все-таки актив сможет показать более активный рост, то следующей целью выступит уровень $75,32 за баррель. Стимулировать рост нефтяных цен может ужесточение западной риторики и санкций в отношении иранской, российской и венесуэльской нефти, считает Рокотянская.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю умеренной нисходящей коррекцией, несмотря на слабость рубля и растущие нефтяные цены. На покупательской активности мог сказаться фактор пятницы, особенно актуальный в периоды напряженности в геополитике. Не добавил оптимизма и ряд санкционных новостей последних дней, полагает аналитик.

В понедельник тон настроениям задаст блок статистики из КНР, в том числе данные по объемам промпроизводства, безработице и розничным продажам. На российском рынке акционеры "Лензолота" на внеочередном собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Если за выходные не случится какого-либо выраженного негатива, индекс МосБиржи на старте будущей недели может попытаться закрепиться над рубежом 2500 пунктов. Прогноз на 16 декабря - 2450-2550 пунктов, считает Шепелев.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), просела Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снизились на 0,1%), нет единого вектора в Штатах (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,6%).

Накануне в Китае завершилась Центральная экономическая рабочая конференция, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Инвесторы надеялись на серьезные шаги по стимулированию экономического роста, но в опубликованных отчетах по итогам закрытых встреч высших руководителей не было подробностей, отмечает MarketWatch.

Государственные СМИ Китая сообщили, что планируется увеличение государственных заимствований для финансирования дополнительных затрат и смягчение условий кредитования для поощрения дополнительных инвестиций и расходов.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в IV квартале вырос до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это максимальный уровень почти за три года (с первого квартала 2021 года). В то же время аналитики ожидали в среднем снижения до 12 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены подросли после локальной коррекции на азиатской сессии. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,0 за баррель (+0,8% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $70,75 за баррель (+1% и -0,4% в четверг).

Негативным фактором для рынка нефти ранее стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на неё в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.

Тем временем падение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-5,3%), акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,5%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (-4%).

Выросли акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+3,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,1%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,52 млрд рублей (из них 9,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,95 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,96 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").