.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными днями и несмотря на рост нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 3,1%
Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ за 3-й квартал 2024 года на уровне 3,1% в годовом выражении. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о производстве ВВП в 3-м квартале 2024 года. Во 2-м квартале 2024 года...
 
Банки стали завышать ставки по ипотеке
В условиях высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла. Из-за этого они начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, рассказал "Известиям" замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, финансовые...
 
Госзаказ на IT-разработку сосредоточат в центре экспертизы Минцифры
ФБГУ "Центр экспертизы и координации информатизации" (ЦЭКИ), подведомственное Минцифры, может стать единым центром согласования IT-расходов всех государственных органов власти. Об этом "Ведомостям" рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко (курирует...
 
13 декабря 2024 года 19:44

Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными днями и несмотря на рост нефти

Москва. 13 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал перед выходными днями и несмотря на рост нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,8695 руб., что на 6,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 51,95 копейки, до 103,4305 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,4678 рубля, до 109,0126 руб./EUR1.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в ноябре 2024 года снизился на 1,6% по отношению к октябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-ноябре 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился на 2,2%.

"В течение недели волатильность на валютном рынке была высокой, а к концу недели курс ослаб до 13,9-14 руб./юань, несмотря на сохранение юаневых ставок на низком уровне (RUSFAR CNY порядка 1%). Столь низкий уровень ставок может быть обусловлен значительным увеличением объема валютной ликвидности в системе, что дополнительно подтверждается низкими объемами по операциям "валютный своп с ЦБ". Мы считаем, что причиной высокой волатильности на рынке являются внешние ограничения в отношении финансовой инфраструктуры, и не исключаем сохранение воздействия этого фактора на следующей неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Пара "юань-рубль" большую часть дня на бирже вела борьбу за отметку в 14 руб. В середине дня китайская валюта поднималась до 14,07 руб., но так и не смогла обновить пик предыдущего дня (14,14 руб.). Большую часть второй половины дня юань торговался ниже 14 руб. Отметим, что в последнее время фактор продажи валюты к налоговым платежам слабо проявляется на биржевом валютном рынке в конце месяца, поэтому юань сохраняет шансы на закрепление выше 14 руб. к концу года", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в пятницу.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:00 мск торговались по $74,07 за баррель, на 0,91% выше цены закрытия четверга. Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,11%, до $70,79 за баррель.

Поддержку ценам оказывают оптимизм в отношении стимулирования экономики КНР, а также угроза перебоев в поставках от возможного ужесточения санкций США против Ирана и России.

Между тем импорт нефти в Китай в ноябре вырос впервые за семь месяцев, и в ближайшее время ожидается его сохранение на высоком уровне, пишет Trading Economics.

Рост нефтяных котировок ограничивает прогноз Международного энергетического агентства, которое ожидает, что не входящие в ОПЕК+ страны в 2025 году нарастят предложение на 1,5 млн баррелей в сутки, тогда как спрос вырастет на 1,1 млн б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 декабря выросла на 49 базисных пунктов - до 21,8% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц поднялась в пятницу на 3 базисных пункта - до 20,99% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 20,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 19,06% годовых.

Эб вч

MOEX$#&: GZPR


Опубликовано: /Финмаркет/
 
.
Ключевые слова:    Р


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 декабря 2024 года 20:08
Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение в преддверии ожидаемого роста ставки ЦБ РФ
Рынок акций РФ на неделе сохранил повышенную волатильность на фоне ослабления рубля, санкционных новостей и усилившихся ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ из-за ускорения инфляции, что в итоге привело к распродажам во второй половине торговой пятидневки. Индекс МосБиржи после локального коррекционного роста в район 2590 пунктов развернулся вниз и откатился к 2485 пунктам, индекс РТС упал в район 755 пунктов из-за ослабления рубля.    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 19:55
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2485п по индексу МосБиржи, неделю завершил снижением
Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ завершил основные торги в пятницу снижением большинства blue chips на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в декабре; локальным фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к 74 за баррель). Индекс МосБиржи просел к 2485 пунктам, при этом лидировали в откате после отсечки дивидендов акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-7,3%) и Fix Price (MOEX: FIXP) (-19,1%).    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 19:39
Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными днями и несмотря на рост нефти
Москва. 13 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал перед выходными днями и несмотря на рост нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,8695 руб., что на 6,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 19:01
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 13 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 19:01
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco на уровне "продавать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Costco Wholesale Corp. на уровне "продавать" с целевой ценой $620 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 37% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "12 декабря сеть Costco опубликовала сильные квартальные результаты за...    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 18:34
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Газпром нефти
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Газпром нефти", говорится в комментарии аналитиков брокера. "Глава "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал о планах компании на следующий год. В 2025 году нефтедобытчик планирует увеличить инвестиции в крупные проекты. Также компания...    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 18:02
Акции Татнефти сохраняют статус защитного актива - Freedom Finance Global
Акции "Татнефти" сохраняют статус защитного актива, отмечается в комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Российский фондовый рынок в пятницу вяло снижается, однако на этом фоне растут обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти", подорожавшие,...    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 17:38
"Финам" сохраняет рейтинг акций ENN Energy на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций ENN Energy на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью HKD78,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 38% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Компания демонстрирует высокие темпы роста продаж в сегменте интегрированных...    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 17:02
"АКБФ" понижает прогнозную цену акций ФосАгро до 7006,93 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "ФосАгро" с 7762,39 руб. до 7006,93 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу среднесрочного роста в 28%, сообщается в комментарии аналитиков. "Акционеры "ФосАгро" на внеочередном собрании одобрили решение о выплате...    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 16:34
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 6051-6100п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 6051-6100 пунктов при средней волатильности на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Вячеслав Ободников. "Важных макроэкономических данных и корпоративных релизов на пятницу не запланировано, - отмечает...    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 16:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Semiconductor ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Semiconductor ETF с целевой ценой $269,6 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 23,2% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании. "Во второй половине 2024 года ажиотаж вокруг акций производителей чипов, вызванный бурным...    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 15:42
Рубль днем дешевеет в паре с юанем перед выходными днями и несмотря на рост нефти
Москва. 13 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет перед выходными днями и несмотря на рост нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,961 руб., что на 16,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 15:32
Возможен временный скачок котировок нефти Brent в район $75-76/барр. - "Альфа-Инвестиции"
Возможен временный скачок котировок нефти в район $75-76 за баррель Brent при благоприятном новостном фоне, полагает старший инвестиционный аналитик "Альфа-Инвестиций" Игорь Галактионов. "Цены на нефть уже месяц колеблются вокруг уровня $72,5 за баррель, - напоминает эксперт. - Ограничения добычи...    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 15:03
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили бумаги Группы Позитив в топ-10 российских акций, исключили HeadHunter
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив акции "Группы Позитив " и исключив бумаги МКПАО "Хэдхантер", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА",...    читать дальше
.
13 декабря 2024 года 14:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 530 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 530 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 463,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания реализует крупный...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.