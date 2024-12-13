Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными днями и несмотря на рост нефти

Москва. 13 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал перед выходными днями и несмотря на рост нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,8695 руб., что на 6,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 51,95 копейки, до 103,4305 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,4678 рубля, до 109,0126 руб./EUR1.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в ноябре 2024 года снизился на 1,6% по отношению к октябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-ноябре 2024 года реальный эффективный курс рубля снизился на 2,2%.

"В течение недели волатильность на валютном рынке была высокой, а к концу недели курс ослаб до 13,9-14 руб./юань, несмотря на сохранение юаневых ставок на низком уровне (RUSFAR CNY порядка 1%). Столь низкий уровень ставок может быть обусловлен значительным увеличением объема валютной ликвидности в системе, что дополнительно подтверждается низкими объемами по операциям "валютный своп с ЦБ". Мы считаем, что причиной высокой волатильности на рынке являются внешние ограничения в отношении финансовой инфраструктуры, и не исключаем сохранение воздействия этого фактора на следующей неделе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Пара "юань-рубль" большую часть дня на бирже вела борьбу за отметку в 14 руб. В середине дня китайская валюта поднималась до 14,07 руб., но так и не смогла обновить пик предыдущего дня (14,14 руб.). Большую часть второй половины дня юань торговался ниже 14 руб. Отметим, что в последнее время фактор продажи валюты к налоговым платежам слабо проявляется на биржевом валютном рынке в конце месяца, поэтому юань сохраняет шансы на закрепление выше 14 руб. к концу года", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в пятницу.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 19:00 мск торговались по $74,07 за баррель, на 0,91% выше цены закрытия четверга. Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,11%, до $70,79 за баррель.

Поддержку ценам оказывают оптимизм в отношении стимулирования экономики КНР, а также угроза перебоев в поставках от возможного ужесточения санкций США против Ирана и России.

Между тем импорт нефти в Китай в ноябре вырос впервые за семь месяцев, и в ближайшее время ожидается его сохранение на высоком уровне, пишет Trading Economics.

Рост нефтяных котировок ограничивает прогноз Международного энергетического агентства, которое ожидает, что не входящие в ОПЕК+ страны в 2025 году нарастят предложение на 1,5 млн баррелей в сутки, тогда как спрос вырастет на 1,1 млн б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 декабря выросла на 49 базисных пунктов - до 21,8% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц поднялась в пятницу на 3 базисных пункта - до 20,99% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 20,11% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 19,06% годовых.

Эб вч

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