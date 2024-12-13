Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 13 декабря. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Ситуация в секторе отечественных евробондов 9 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе российских еврооблигаций как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая как пятничный отчет по американскому рынку труда, так и последние новости из Китая и Сирии.

Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 227 тыс., сообщило министерство труда страны 6 декабря. Согласно пересмотренным данным, в октябре показатель вырос на 36 тыс., а не на 12 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до 4,2% с 4,1% в октябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 200 тыс. и подъем безработицы до 4,2%.

Китай планирует смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, говорилось в сообщении по итогам прошедшего в понедельник заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Руководство страны также пообещало стабилизировать рынки недвижимости и акций. "Страна должна энергично наращивать потребление, повышать эффективность инвестиций и расширять внутренний спрос по всем направлениям", - говорилось в документе.

Тем временем на выходных вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска и о начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Умеренное снижение цен US Treasuries во вторник продолжилось, в то время как котировки отечественных евробондов вновь не демонстрировали яркой динамики. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны. Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой, так и с прогнозом аналитиков. При этом первоначально было объявлено, что стоимость рабочей силы повысилась на 1,9%, и эксперты ожидали пересмотра до 1,5%.

В свою очередь индекс оптимизма представителей малого бизнеса США в ноябре поднялся до 101,7 пункта по сравнению с 93,7 пункта месяцем ранее, сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB). Это максимальный уровень с июня 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 94,2 пункта.

В середине недели изменения котировок как отечественных евробондов, так и базовых активов были незначительными и не выходили за рамки бокового диапазона. Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с октябрьскими 2,6%. Консенсус-прогнозы аналитиков также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.

Вместе с тем уже 12 декабря негативная динамика US Treasuries возобновилась, а сектор российских еврооблигаций вновь не демонстрировал ярко выраженной динамики. Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%. Индекс PPI в ноябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - самое значительное повышение за пять месяцев. Ожидалось увеличение на 0,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 18 тыс. - до 242 тыс. Это самый высокий уровень с середины октября. Рост числа заявок стал неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение до 220 тыс.

В последний день недели снижение цен американских гособлигаций продолжилось, в то время как сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии. Внимание трейдеров постепенно смещается на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 17-18 декабря. Рынок оценивает почти в 100% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ на предстоящем заседании, показывают данные CME Group. Шансы на последующее уменьшение ставки в январе оцениваются всего примерно в 24%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,06%, подешевев до 70,67% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 8,98% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 0,8%, до 73,43% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 8,38% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 12 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность увеличилась на 5 базисных пунктов и составила 17,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за пять дней на 0,55%, до 69,51% от номинала (их доходность не изменилась и составила 30,78% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 0,26% - до 64,9% от номинала (доходность выросла на 32 базисных пункта, составив 23,46% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за неделю на 0,02% - до 66,85% от номинала (их доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 14,78% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,07% - до 66,83% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному двухдневному заседанию ФРС США (17-18 декабря), и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.