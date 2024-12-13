"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Газпром нефти", говорится в комментарии аналитиков брокера.

"Глава "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал о планах компании на следующий год. В 2025 году нефтедобытчик планирует увеличить инвестиции в крупные проекты. Также компания рассчитывает нарастить нефтепереработку и выпуск нефтепродуктов. Отдельно топ-менеджер прокомментировал решение стран ОПЕК+ отложить наращивание добычи нефти. Меры картеля, по словам Дюкова, не затронут инвесторов и не скажутся негативно на планах компании, так как реализация инвестиционных проектов в основном ориентирована на период после 2025 года. Технически "Газпром нефть" готова нарастить добычу с апреля 2025 года, что сходится с планами ОПЕК+", - отмечают эксперты.

Аналитики "Т-Инвестиций" рекомендуют "держать" акции "Газпром нефти". "К ним стоит присмотреться, если вам интересны компании, которые стабильно выплачивают дивиденды", - указывают они.

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