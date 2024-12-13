Акции Татнефти сохраняют статус защитного актива - Freedom Finance Global

Акции "Татнефти" сохраняют статус защитного актива, отмечается в комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Российский фондовый рынок в пятницу вяло снижается, однако на этом фоне растут обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти", подорожавшие, соответственно, на 2,13% до 569,7 руб. и на 1,7% до 562,6 руб., констатирует эксперт.

"Акции этой нефтяной компании, как обыкновенные, так и "префы", часто растут или падают вслед за динамикой мировых цен на нефть, - пишет Мильчакова. - Сегодняшний оптимизм на нефтяном рынке мог мотивировать инвесторов покупать бумаги "Татнефти". Однако мы не исключаем, что инвесторы приобретают эти бумаги, главным образом, для получения дивидендов за 3 квартал 2024 года до даты отсечки, назначенной на 8 января 2025 года. Напомним, что совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за 3 квартал текущего года в размере 17,39 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, а всего за 9 месяцев текущего года дивиденд на обыкновенную и привилегированную акцию "Татнефти" составит 55,59 руб. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям эмитента составит более 9%, по привилегированным акциям - 10%".

Несмотря на то, что дивиденды за 3 квартал по акциям "Татнефти" оказались ниже ожиданий, дивидендная доходность по этим бумагам по итогам 9 месяцев, по мнению аналитика, выглядит достаточно высокой для "голубых фишек" и обгоняет инфляцию. Также "Татнефть" является одной из немногих крупных российских нефтяных компаний, не находящихся под санкциями, и с этой точки зрения инвесторы рассматривают акции этого эмитента как защитные бумаги, наряду с привилегированными акциями "Сургутнефтегаза", подчеркивает Мильчакова.

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