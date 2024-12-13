"Финам" сохраняет рейтинг акций ENN Energy на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью HKD78,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 38% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Компания демонстрирует высокие темпы роста продаж в сегменте интегрированных энергопроектов, а также улучшение динамики в газовом бизнесе, - пишет эксперт. - Ситуация в промышленном секторе Китая за последние два месяца показывает признаки оживления, и это позитивно влияет на деятельность ENN Energy".

ENN Energy - китайский коммунальный холдинг, сфокусированный на распределении и сбыте природного газа.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.