"АКБФ" понижает прогнозную цену акций ФосАгро до 7006,93 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "ФосАгро" с 7762,39 руб. до 7006,93 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу среднесрочного роста в 28%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Акционеры "ФосАгро" на внеочередном собрании одобрили решение о выплате дивидендов из расчета 126 руб. на обыкновенную акцию, - отмечают эксперты. - Это почти в два раза меньше, чем рекомендованные ранее советом директоров 249 руб. на акцию. В данном случае снижение дивидендов отражает повышенную осторожность акционеров по отношению к среднесрочным перспективам компании. Что касается производственных результатов, "ФосАгро" в 2024 году увеличило выпуск готовой продукции на 4%, достигнув 11,7 млн тонн. Мы сохраняем на уровне 93 млрд руб. оценку чистой прибыли эмитента по итогам 2024 года и ожидаем, что компания сможет сохранить стабильную динамику производства, прогнозируя рост на 1% в следующем году".

В долгосрочной перспективе (2025-2031гг) прогноз "АКБФ" по темпам роста производства снижен с 6% до 5% в год. Это связано с возможными изменениями на рынках сбыта и увеличением рисков на фоне экономической неопределенности. Вместе с тем, стратеги инвесткомпании рассчитывают на рост EBITDA в 2025 году до 185,7 млрд руб. (против 164,6 млрд руб. по итогам 2024 года), что на 21,1 млрд руб. больше, чем по итогам 2024 года.

"В итоге, с учетом некоторого повышения прогнозного уровня стоимости долга компании и пересмотра оценок на основе сравнительного анализа финансовых мультипликаторов, расчетное значение справедливой стоимости "ФосАгро" снижено с 7762,39 руб./ао до 7006,93 руб./ао, что соответствует потенциалу среднесрочного роста в 28%. Оценка учитывает по-прежнему сравнительно низкий для бумаг в нашем покрытии, 10%-ную дисконт - поправку на риски вложений в бумаги производителя удобрений", - резюмируют аналитики "АКБФ".

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