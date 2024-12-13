Рубль днем дешевеет в паре с юанем перед выходными днями и несмотря на рост нефти

Москва. 13 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет перед выходными днями и несмотря на рост нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,961 руб., что на 16,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 23 копейки, до 103,43 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 34 копейки, до 108,34 руб./EUR1.

Диапазон 13,5-14 руб. за юань остается целевым на ближайшую перспективу, при этом на просадках спроса или предложения возможны краткосрочные тесты обеих границ, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Биржевой курс юаня вчера инерционно пытался вновь преодолеть отметку 14 руб., и вновь безуспешно. Спала нервозность и на внебиржевом рынке, правда, вернув доллар к 103 руб./$1. В целом котировки американской и китайской валют, несмотря на повышенную волатильность, не могут отыграть более трети волны снижения конца ноября-начала декабря, что технически указывает на слабость покупателей, пишет эксперт в обзоре. - Мы по-прежнему считаем, что предпринятых ЦБ мер пока достаточно, чтобы стабилизировать ситуация на рынке и не позволить рублю сильно ослабнуть на период адаптации к новым санкционным вводным, пока сложности с переводами за рубеж ощутимо ограничивают спрос на валюту".

"Продолжаем оценивать текущие позиции российской валюты как несколько завышенные по отношению к юаню, исходя из наших оценок состояния платежного баланса, но вполне комфортные с конъюнктурной точки зрения. Целевым на ближайшую перспективу по китайской валюте видим диапазон 13,5-14 руб., не исключаем на просадках спроса или предложения краткосрочных тестов обеих границ", - указывает Локтюхов.

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 23% годовых, по итогам заседания 20 декабря 2024 года, и на этом цикл ее подъема может быть завершен, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Росстат в среду опубликовал данные по инфляции в России за ноябрь. По нашей оценке, текущие темпы роста инфляции в ноябре, в пересчете на год и с сезонной корректировкой составили 15%. С такими данными ЦБ должен действовать жестко, - отмечают эксперты в комментарии. - Хорошая новость в том, что в ранее опубликованном на неделе обзоре от регулятора о денежно-кредитных условиях сообщалось, что рост корпоративного кредитования в ноябре замедлился до 0,8% м/м против 2,3% м/м в октябре. В ноябре был самый низкий темп роста корпкредитования с февраля. Эта новость дает надежду на снижение инфляционного давления в будущем. Мы ждем, что 20 декабря Банк России повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 23% годовых, и на этом цикл повышения ставки будет закончен".

Цены на нефть эталонных марок ускорили подъем днем в пятницу и могут завершить неделю в плюсе.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 15:00 мск торговались по $74,07 за баррель, на 0,93% выше цены закрытия четверга. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,97%, до $70,69 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают сообщения СМИ о том, что в Белом доме обдумывают ужесточение санкций в отношении экспорта нефти из России, а также заявления будущего советника по нацбезопасности США Майка Уолтца о возможном усилении давления на Иран после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа.

Между тем власти Канады рассматривают возможность введения экспортных пошлин на основные товары, экспортируемые в США, включая уран и нефть, если Трамп выполнит свою угрозу ввести масштабные тарифы, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Тем временем прогноз Международного энергетического агентства, которое ожидает, что предложение нефти на мировом рынке будет превышать спрос на нее, ограничивает рост котировок.

Эб вч

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