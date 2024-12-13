Возможен временный скачок котировок нефти Brent в район $75-76/барр. - "Альфа-Инвестиции"

Возможен временный скачок котировок нефти в район $75-76 за баррель Brent при благоприятном новостном фоне, полагает старший инвестиционный аналитик "Альфа-Инвестиций" Игорь Галактионов.

"Цены на нефть уже месяц колеблются вокруг уровня $72,5 за баррель, - напоминает эксперт. - Ограничения добычи ОПЕК+ сдерживают котировки от снижения, но члены альянса готовы в любой момент нарастить производство, поэтому для устойчивого роста предпосылок нет. К тому же замедляющийся спрос со стороны Китая и перспектива роста производства вне ОПЕК+ в 2025 году не дают повода для оптимизма. Среднесрочно баланс факторов располагает к более низким ценам, но краткосрочно текущие уровни выше $70 за баррель выглядят достаточно устойчивыми".

Очередной 15-й пакет санкций от Евросоюза, нацеленный на "теневой флот", вовлечённый в торговлю российской нефтью, на взгляд аналитика, несёт в себе риски перебоев с поставками. Но, скорее всего, потоки российской нефти останутся неизменными, полагает Галактионов, только вырастут транспортные расходы. Это объясняет слабую реакцию на новости.

"Фьючерсы на Brent в четверг были под давлением после роста запасов нефтепродуктов и нового максимума добычи нефти в США. При продолжении роста инструмент может встретить ближайшее сопротивление уже в районе $74/барр., но при благоприятном фоне возможен временный скачок в район $75-76/барр.", - прогнозирует эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.