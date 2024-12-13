Акции Мечела и Распадской непривлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Мечела" и "Распадской" в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Ранее правительством РФ для поддержки предприятий угольной отрасли уже были приняты отдельные меры (в частности, было отменено действие экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит с 1 мая текущего года), отмечают эксперты.

Согласно новому поручению Владимира Путина, обращают внимание аналитики сервиса, угольная отрасль может получить дополнительные меры поддержки (ранее в том числе обсуждалась возможность заключения нового соглашения между РЖД и угледобывающими регионами и введения понижающих коэффициентов и скидок на перевозку угля).

"Внимание к проблемам угольной отрасли и принятие поддерживающих мер со стороны правительства может смягчить негативное воздействие действующих условий на результаты угольных компаний, однако, учитывая текущую неблагоприятную ценовую конъюнктуру на рынке угля и возможное снижение объемов экспорта по итогам текущего года, акции "Мечела" и "Распадской", на наш взгляд, в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты в обзоре.

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