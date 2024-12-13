"Финам" рекомендует держать акции Mastercard с прогнозной ценой $555,6

"Финам" рекомендует держать акции Mastercard Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $555,6 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса эмитента. Несмотря на значительные макроэкономические, геополитические и другие риски, прогнозы по-прежнему предполагают сохранение позитивной экономической динамики в основных странах и регионах мира в ближайшие годы. И на этом фоне Mastercard, мы ожидаем, продолжит достаточно уверенно смотреться в финансовом плане, - пишет эксперт. - Долгосрочные перспективы роста компании выглядят неплохо и связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире. В то же время текущая стоимость акций Mastercard, на наш взгляд, близка к справедливой, и потенциал их роста выглядит ограниченным. Наша оценка справедливой стоимости данных бумаг рассчитана методом дисконтированных денежных потоков (ДДП)".

Mastercard является оператором одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финучреждений. Ежегодно в системе компании обрабатывается более 140 млрд финансовых транзакций, а общий годовой объем проведенных платежей превышает $9 трлн.

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