"АКБФ" понизил среднесрочную прогнозную цену акций Аэрофлота до 88,66 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" с 93,24 рубля до 88,66 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Оценка по-прежнему учитывает 25%-ный дисконт, поправку на риски вложений в бумаги компании", - указывают они.

"С учетом данных отчетности за 9М24, среднесрочной трендовой динамики доходной ставки, которая выросла на 24% год к году, и дохода к предельному пассажирообороту, который увеличился на 27% год к году, мы снизили прогноз чистой прибыли группы по итогам 2024 года с 69,9 млрд рублей до 68,6 млрд рублей. Ожидаем замедления прироста пассажиропотока до уровня около 0% год к году, - пишут эксперты в обзоре. - Тем не менее высокий спрос на услуги компании, который отражается в 90%-ном показателе занятости кресел, а также ожидаемое существенное снижение реальных ставок в середине и второй половине 2025 года, позволяют компании переложить часть растущих издержек на потребителей и сохранить сдержанный темп прироста себестоимости. Прогнозируемая EBITDA и чистая прибыль компании по итогам 2025 года составят 169,5 млрд рублей и 42,4 млрд рублей соответственно, что ниже предыдущих прогнозов (175,8 млрд рублей и 43,9 млрд рублей)".

Аналитики инвесткомпании обращают внимание, что с учетом усиления инфляционных рисков и ужесточения налоговых и кредитных условий в России долгосрочный прогноз среднегодового прироста выручки эмитента на 2025-2031 годы составляет 14%. Прогноз соотношения чистого денежного потока к выручке на 2025-2031 годы составит 8%.

Выплата дивидендов, считают эксперты "АКБФ", не ожидается по итогам текущего и следующего года, и схожие прогнозы делает рынок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.