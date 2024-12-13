Рынок акций РФ утром снижается на ожиданиях роста ставки ЦБ РФ, лидируют в откате "Полюс" и Fix Price после отсечки

Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение четверга на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в декабре, фактором поддержки выступает подросшая накануне вечером нефть (фьючерс на Brent в пятницу отскочил выше $73,5 за баррель); индекс МосБиржи опустился в район 2480 пунктов, лидируют в откате после отсечки дивидендов акции ПАО "Полюс" (-6,1%) и Fix Price (-16,9%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2480,44 пункта (-0,5%), индекс РТС - 751,7 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 декабря, составляет 103,95 руб. (+67,93 копейки).\

Акции ПАО "Полюс" подешевели до 13822 рублей (-6,1%), дивиденды за 9 месяцев 2024 года составляют 1301,75 рубля на бумагу.

Расписки Fix Price упали до 171,6 рубля (-16,9%). Компания выплатит дивиденды в размере 35,314 рубля на обыкновенную акцию или GDR за 2022, 2023 и 2024 годы.

Подешевели также акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ в пятницу вновь может протестировать область около 2470 пунктов по индексу МосБиржи. Особых причин для устойчивости этого уровня нет: если новостной фон снова окажется негативным, рынок может легко уйти ниже этой отметки. Экономисты начали делать финальные прогнозы на приближающееся декабрьское заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, что также давит на котировки акций. От рубля и цен на нефть поддержки тоже ждать не приходится, полагают эксперты.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отступили от сопротивлений $74 и $71 за баррель соответственно, в очередной раз показывая неуверенность в условиях неопределенности перспектив мирового спроса. ОПЕК на этой неделе вновь понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в текущем году, но в то же время повысила ожидания на следующий, одновременно ожидая профицита на рынке. На этой неделе нефтяные котировки также так и не получили воодушевляющих новостей из Китая.

Индекс МосБиржи в пятницу тестирует поддержку 2480 пунктов, следующей целью может выступить годовой минимум 2426 пунктов. Долларовый РТС продвинулся к поддержке 740 пунктов и при сохранении слабости рубля может также стремиться к минимуму года 723 пункта, полагает аналитик.

Через неделю ЦБ РФ проведет очередное заседание, на котором ключевая ставка может быть повышена с текущих 21% до 23% годовых или выше. Инфляция в РФ продолжает ускоряться, а геополитическая ситуация остается неопределенной, но может улучшиться в конце января с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. В пятницу интересные корпоративные новости могут поступить от "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома", которые обсудят стратегию дальнейшей работы, напомнила Кожухова.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2460-2500 пунктов.

"Если сегодня индекс не сможет вернуться выше 2500 пунктов, то вероятно, еще до заседания ЦБ РФ на следующей неделе мы вновь увидим годовые минимумы по российскому рынку", - считает он.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ с запозданием отреагировал откатом на свежие данные Росстата по ускорению инфляции.

Накануне также появились новости о том, что Минфин и Банк России разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов. Минфин не исключает, что на российский рынок вернутся иностранные инвесторы, так как в конечном счете "жадность победит", и в отсутствие привлекательных низкорискованных возможностей на западных рынках доходности ОФЗ окажутся для них интересными. Новости совпали с очередным решением ЕЦБ о снижении ставки на 25 б.п. (до 3,15% годовых). Если ожидания Минфина сбудутся, то нельзя исключать значительного снижения доходностей ОФЗ и масштабного укрепления рубля на таких новостях, полагают эксперты.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+0,2% и -3,5% накануне) в четверг провела день инвестора, на котором сообщила, что величина требующего рефинансирования долга в 2025 году составит 70 млрд руб., на что рынок отреагировал негативно. Дивиденды "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+0,6% в пятницу, до 5507 рублей) за 9 месяцев 2024 года составят 126 руб. на одну акцию вместо рекомендованных в ноябре советом директоров компании 249 руб. "Роснефть" и индийская Reliance договорились о сделке по поставках нефти в объеме 0,5 млн баррелей в сутки в Индию, начиная с января. Соглашение заключено на 10 лет. Примерная оценка годовых объемов поставок достигает $13 млрд в год в текущих ценах. В пятницу совет директоров "ЛУКОЙЛа" рассмотрит вопросы стратегии компании на 2025-2029 годы и бюджет на 2025-2027 годы, напомнили эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций снизились на 0,5-0,7% на данных об ускорении производственной инфляции, при этом Dow Jones (-0,5%) опустился по итогам шестой сессии подряд, чего не происходило с середины апреля, отмечает MarketWatch.

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.

Индекс PPI в ноябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - самое значительное повышение за пять месяцев. Ожидалось увеличение на 0,2%.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), умеренно "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE подросли на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Накануне в Китае завершилась Центральная экономическая рабочая конференция, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Инвесторы надеялись на серьезные шаги по стимулированию экономического роста, но в опубликованных отчетах по итогам закрытых встреч высших руководителей не было подробностей, отмечает MarketWatch.

Государственные СМИ Китая сообщили, что планируется увеличение государственных заимствований для финансирования дополнительных затрат и смягчение условий кредитования для поощрения дополнительных инвестиций и расходов.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в IV квартале вырос до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это максимальный уровень почти за три года (с первого квартала 2021 года). В то же время аналитики ожидали в среднем снижения до 12 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,57 за баррель (+0,2% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $70,25 за баррель (+0,3% и -0,4% в четверг).

Негативным фактором для рынка нефти стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на неё в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.

Тем временем падение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,5%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-2,4%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+10,1% и +3,1% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,8 млрд рублей (из них 2,06 млрд рублей пришлось на акции ПАО "Полюс", 1,94 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,66 млрд рублей на акции "Т-Технологии").