13 декабря 2024 года 10:28
Рубль утром слабеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти
Москва. 13 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет на фоне стабильной нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,8875 руб. (+8,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,19 коп. ниже уровня действующего официального курса.
"Биржевой курс юаня вчера инерционно пытался вновь преодолеть отметку 14 руб., и вновь безуспешно. Спала нервозность и на внебиржевом рынке, правда, вернув доллар к 103 руб. В целом котировки американской и китайской валют, несмотря на повышенную волатильность, не могут отыграть более трети волны снижения конца ноября - начала декабря, что технически указывает на слабость покупателей. Мы по-прежнему считаем, что предпринятых ЦБ мер пока достаточно, чтобы стабилизировать ситуация на рынке и не позволить рублю сильно ослабнуть на период адаптации к новым санкционным вводным, пока сложности с переводами за рубеж ощутимо ограничивают спрос на валюту. Продолжаем оценивать текущие позиции российской валюты как несколько завышенные по отношению к юаню, исходя из наших оценок состояния платежного баланса, но вполне комфортные с конъюнктурной точки зрения. Целевым на ближайшую перспективу по китайской валюте видим диапазон 13,5-14 руб., не исключаем на просадках спроса или предложения краткосрочных тестов обеих границ. Сегодня, учитывая стабилизацию ситуации на рынке нефти, склонны ждать сохранения инерции к некоторому укреплению рубля", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.
Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу, пытаясь восстановиться после снижения по итогам предыдущей сессии.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск подорожали на 0,05% - до $73,44 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,04% - до $70,06 за баррель.
Негативным фактором для рынка нефти стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на нее в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК.
Тем временем падение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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