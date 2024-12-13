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13 декабря 2024 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в четверг продемонстрировали негативную динамику на данных об ускорении производственной инфляции. Dow Jones опустился по итогам шестой сессии подряд, чего не происходило с середины апреля. Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, по данным министерства труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%. Индекс PPI в ноябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - самое значительное повышение за пять месяцев. Ожидалось увеличение на 0,2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 18 тыс. - до 242 тыс. Это самый высокий уровень с середины октября. Рост числа заявок стал неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение до 220 тыс.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, исключением выступает только рынок акций Южной Кореи. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК опустился на 1,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Накануне в Китае завершилась Центральная экономическая рабочая конференция, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Инвесторы надеялись на серьезные шаги по стимулированию экономического роста, но в опубликованных отчетах по итогам закрытых встреч высших руководителей не было подробностей, отмечает MarketWatch. Государственные СМИ Китая сообщили, что планируется увеличение государственных заимствований для финансирования дополнительных затрат и смягчение условий кредитования для поощрения дополнительных инвестиций и расходов.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:41 МСК снизилось на 1%. Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в IV квартале вырос до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца. Это максимальный уровень почти за три года (с первого квартала 2021 года). В то же время аналитики ожидали в среднем снижения до 12 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК вырос на 0,4%. Он повышается четвертые торги подряд.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали всего на 0,05% - до $73,45 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на 0,2%, до $73,41 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,1% - до $70,09 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на 0,4%, до $70,02 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти стал прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), которое накануне понизило оценку роста спроса на нее в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с. Днем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшила ОПЕК. Тем временем падение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Фьючерсы на WTI торгуются в узком диапазоне между уровнем поддержки у $67 за баррель и уровнем сопротивления в районе $70-71 за баррель, поскольку трейдеры "пытаются оценить довольно противоречивые фундаментальные факторы", отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch. Эти факторы, в частности, включают в себя рост нефтедобычи в США и "полное отсутствие уверенности у ОПЕК+ в способности мирового рынка переварить хоть сколько-нибудь больше нефти", добавил эксперт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 декабря выросла в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,572 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,334 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,12% и составил 102,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,09%, опустившись до 928,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-1,11%), "ФСК ЕЭС БО-05" (-1,11%) и "Атомэнергопром-001P-02" (-0,89%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+2,25%), "МТС-001P-10" (+0,47%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) завершило размещение облигаций со сроком обращения 1 год и 3 месяца серии БО-004Р-07 объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 23% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 25,59% годовых, купоны ежемесячные.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) завершило размещение облигаций серии БО-001Р-06 сроком обращения около 2,6 года номинальным объемом 12 млрд рублей, реализовав 95,83% займа на 11,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря. Купоны по выпуску переменные, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред в размере 3,25% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат 20-го, 23-го, 26-го, 29-го и 32-го купонов, в результате прогнозная дюрация составит около 1,7 года.

Яндекс банк (эмитент - ООО "СФО Сплит Финанс 1") завершил размещение 4-летнего выпуска облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А объемом 7,7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 10 декабря. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых. Оригинатором и сервисным агентом сделки выступил Яндекс банк.

АО "ТСГ Асача" (входит в холдинг "Хайлэнд Голд") привязало размер ставок по 1-8-му купонам 8-летних облигаций серии 001Р-01 к ключевой ставке Банка России. Ставки 1-8-го квартальных купонов будут равна размеру ключевой ставки ЦБ, действующей на 4-й рабочий день, предшествующий дате начала купона. Соответственно, ставка 1-го купона составит 21% годовых. По выпуску объявлена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря без премаркетинга. Объем займа пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 16 декабря. Выпуск размещается в рамках ранее зарегистрированной программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.

АО "Новосибирскавтодор" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 с офертой через 2 года объемом 500 млн рублей на уровне 29% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 33,2% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 13 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - 275 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Лизинговая компания "Простые решения" ("ПР-Лизинг") установила ставку 55-66-го купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 22% годовых. Девятилетний выпуск объемом 1,75 млрд рублей был размещен в октябре 2020 года по ставке ежемесячного купона 10% годовых.

ООО "Группа компаний "Солтон" установила ставку 9-го купона 3-летних облигаций серии БО-01 на уровне 24% годовых. Компания 14 октября завершила размещение выпуска заявленным объемом 150 млн рублей, реализовав 42,51% эмиссии на 63,8 млн рублей. Ставки 1-3 купонов установлены на уровне 20% годовых. Ставки 4-36 купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, плюс 3%. Купоны ежемесячные.

ООО "Ультра" приобрело в рамках дополнительной добровольной оферты 139 тыс. 974 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала. Таким образом, эмитент вышел из технического дефолта. Компания 29 ноября не смогла исполнить обязательства по приобретению облигаций серии БО-01 по требованию их владельцев на сумму 215 млн 374,587 тыс. рублей с учетом НКД. 2 декабря компания с опозданием в один рабочий день приобрела по оферте 82 тыс. 39 бумаг (заявки, поданные через НРД) и выставила на 11 декабря дополнительную оферту в количестве до 167,961 тыс. штук. Итоговый объем, выкупленный эмитентом по факту проведения двух оферт, составил 222 тыс. 13 облигаций (или 88,8% от займа), превысив сумму изначально собранных заявок в рамках первой оферты. Таким образом, можно заключить, что допущенные нарушения были устранены в течение срока технического дефолта. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в мае 2023 года по ставке ежемесячного купона 16% годовых. Ставка последующих за офертой купонов (19-48-го) была установлена на уровне 20% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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