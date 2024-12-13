"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг ФосАгро

"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы бумаг "ФосАгро" и сохраняют рекомендацию "держать" для них, сообщается в материале аналитиков брокера.

"Акционеры производителя удобрений проголосовали за выплату дивидендов в размере 126 рублей на акцию (ранее совет директоров рекомендовал 249 рублей на бумагу). Решение о снижении дивидендов, вероятно, продиктовано необходимостью сохранения более значительной денежной подушки с учетом тех вызовов, с которыми сталкивается российская экономика, в частности, высокая ключевая ставка, инфляция и дефицит кадров на рынке труда. Часть средств, которые по итогу не были направлены на дивиденды, потенциально могут пойти на погашение рублевого долга, - отмечают эксперты. - Кроме того, компания находится в цикле повышенных капзатрат, что снижает ее возможности для выплаты высоких дивидендов".

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