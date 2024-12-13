"Финам" понизил прогнозную цену акций Черкизово до 3820 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций "Черкизово" до 3820 рублей за штуку на горизонте года, рейтинг - "держать", сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Бумаги эмитента с начала текущего года выглядят "лучше рынка": они снизились всего на 5,7%, в то время как индекс Мосбиржи упал на 19%. При этом, в отличие от рынка, акции дешевыми все еще не выглядят, особенно на фоне проблем с рентабельностью, снижения цен на курицу, серьезной долговой нагрузки и возможного уменьшения дивидендных выплат, - отмечает эксперт. - Для расчета целевой цены использовали оценку по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2025 год относительно компаний-аналогов пищевой промышленности. Мы понизили стоимость акций на фоне более слабых, чем ожидали, результатов за 9М24. Также опасаемся, что из-за снижающихся цен на курицу результаты 4К24 будут еще хуже. Что вместе с растущей долговой нагрузкой, дорожающими кредитами и масштабной инвестпрограммой создает риск уменьшения или вообще отказа от финальных дивидендов по итогам 2024 года".

"Черкизово" - вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг, занимающийся производством курятины, свинины, продуктов мясопереработки. Компания управляет брендами "Черкизово", "Петелинка", "Пава-Пава" и др.

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