Диапазон 13,5-14 руб. за юань пока остается комфортным - ПСБ

Диапазон 13,5-14 руб. за юань остается целевым на ближайшую перспективу, при этом на просадках спроса или предложения возможны краткосрочные тесты обеих границ, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Биржевой курс юаня вчера инерционно пытался вновь преодолеть отметку 14 руб., и вновь безуспешно. Спала нервозность и на внебиржевом рынке, правда, вернув доллар к 103 руб./$1. В целом котировки американской и китайской валют, несмотря на повышенную волатильность, не могут отыграть более трети волны снижения конца ноября-начала декабря, что технически указывает на слабость покупателей, пишет эксперт в обзоре. - Мы по-прежнему считаем, что предпринятых ЦБ мер пока достаточно, чтобы стабилизировать ситуация на рынке и не позволить рублю сильно ослабнуть на период адаптации к новым санкционным вводным, пока сложности с переводами за рубеж ощутимо ограничивают спрос на валюту".

"Продолжаем оценивать текущие позиции российской валюты как несколько завышенные по отношению к юаню, исходя из наших оценок состояния платежного баланса, но вполне комфортные с конъюнктурной точки зрения. Целевым на ближайшую перспективу по китайской валюте видим диапазон 13,5-14 руб., не исключаем на просадках спроса или предложения краткосрочных тестов обеих границ", - указывает Локтюхов.

В пятницу, 13 декабря, учитывая стабилизацию ситуации на рынке нефти, аналитик ПСБ склонен ждать сохранения инерции к некоторому укреплению рубля.

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