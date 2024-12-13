Инвесторам пока стоит занять выжидательную позицию по ОФЗ - ПСБ

Инвесторам в сложившихся условиях стоит занять выжидательную позицию по рублевым гособлигациям, как минимум, до решения ЦБ РФ по ключевой ставке (20 декабря 2024 года), считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

После публикации данных по ускорению инфляции по итогам ноября и в начале декабря распродажи прошли по всей длине кривой ОФЗ: доходность выросла на 30-47 б.п., а индекс RGBI опустился под уровень 99 пунктов, констатирует эксперт.

"Мы повышаем прогноз по инфляции на конец года с 9-9,5% до 9,5-10% (последний прогноз ЦБ - 8,5%). Ускорение инфляции создает риски более решительных действий регулятора 20 декабря (вплоть до повышения ставки сразу до 25%), - указывает Грицкевич. - Ранее мы рекомендовали поэтапные осторожные покупки длинных ОФЗ и корпоративных бондов с целью нарастить долю облигаций с фиксированным купоном до 20% портфеля к февралю 2025 года. Считаем, что в сложившихся условиях целесообразно занять выжидательную позицию, как минимум, до заседания ЦБ 20 декабря".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.