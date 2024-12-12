Рынок акций РФ завершил день откатом ниже 2500п по индексу МосБиржи после утреннего роста

Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ завершил торги в четверг снижением большинства blue chips на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $73 за баррель) и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2500 пунктов после утреннего роста в район 2550 пунктов, лидерами снижения выступили расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,8%) и акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2492,63 пункта (-0,8%, максимум сессии - 2548,06 пункта), индекс РТС - 755,39 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 декабря, составил 103,95 руб. (+67,93 копейки).

Подешевели также акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1,8% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,4% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) просели на 0,6%, до 5494 рублей.

ПАО "ФосАгро", по предварительным данным, в 2024 году увеличило производство готовой продукции на 4%, до более 11,7 млн тонн, сообщила компания. Инвестиции компании в уходящем году выросли на 17%, до 75 млрд рублей.

Акционеры "ФосАгро" на внеочередном собрании 11 декабря приняли решение о выплате дивидендов за 9 месяцев года из расчета 126 рублей на акцию, сообщила компания. Это почти вдвое ниже, чем рекомендация совета директоров, которую компания раскрывала в ноябре (249 руб. на акцию). Общая сумма выплат составит 16,3 млрд рублей, дата закрытия реестра - 22 декабря.

"Из предложенных вариантов дивидендных выплат акционеры выбрали данный вариант с учётом предстоящих погашений долговых обязательств в следующем году", - пояснил "Интерфаксу" представитель "ФосАгро".

Подорожали в четверг акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ, что подогрело ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Так, инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре и 0,48% в сентябре. Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.

Президент РФ Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки разработать меры по поддержке угольной отрасли страны, сообщил накануне министр энергетики Сергей Цивилев по итогам совещания президента с правительством. Вторым вопросом обсуждалась программа социально-экономического развития Кузбасса, ее продление до 2030 года. Она также будет в кратчайшие сроки доработана и утверждена, отметил министр.

Тем временем, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил в четверг, что Минфин РФ и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений.

Замминистра уверен, что на российский рынок придут инвесторы как из дружественных государств, так и из недружественных - "под видом дружественных через цепочку посредников", отметил он на парламентских слушаниях, где обсуждался проект Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025-2027 годы.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал торговый день на положительной территории, но во второй половине дня инициативу перехватили продавцы, и бенчмарк в очередной раз откатился ниже важного уровня 2500 пунктов.

Давление оказывают риски монетарного характера - последние данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции, и это, безусловно, учтет ЦБ РФ, принимая решение по ключевой ставке на следующей неделе. Другой причиной слабости сантимента являются новые санкционные инициативы Запада, в том числе направленные на нефтяной экспорт из РФ, отметил эксперт.

Внешний фон был относительно спокойным. Европейские биржи умеренно подросли на фоне ожидаемого решения ЕЦБ снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 3,15% годовых. В пятницу выйдет статистика по объему промышленного производства еврозоны за октябрь, Росстат представит первую оценку ВВП РФ за III квартал. Акционеры "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. В конце недели в фокусе внимания останутся сырьевые цены, геополитика, динамика курса рубля. Приближение выходных может снижать покупательскую активность. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 декабря - 2475-2575 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций по итогам торговой сессии четверга снизился, несмотря на попытки в течение дня развить коррекционный отскок вверх. Укрепление рубля к юаню и снижение нефти внесли свои коррективы в динамику широкого рынка акций - индекс МосБиржи не удержался выше 2500 пунктов. Глобально ключевое влияние на рынок продолжают оказывать геополитика, макростатистика и корпоративные события.

Капитализация Ozon, "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,6%) и "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,3%) снизилась после сообщения "Московской биржи" о том, что данные бумаги с 2025 года будут доступны для покупки только квалифицированным инвесторам. В четверг последний день с дивидендами торгуются акции ряда компаний: "Полюс" (выплаты за 9 месяцев - 1301,75 рубля на акцию), "Европлан (MOEX: LEAS)" (дивиденды за 9 месяцев - 50 руб.), Fix Price (MOEX: FIXP) (дивиденды за 2022-2024 годы - 35,314 рубля на акцию или GDR).

Капитализация ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-2%) оказалась под давлением в преддверии начислений акций после увеличения уставного капитала, несмотря на открытие 2000 магазинов "Винлаб". Акции "Фосагро" просели на дивидендных новостях - на прошедшем ВОСА были утверждены дивиденды в 126 рублей на акцию, что ниже раскрытой рекомендации в 249 рублей, отметил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, настроения на мировых рынках в четверг в основном были позитивные на фоне ожиданий данных по безработице в США и решения ЕЦБ снизить ставку на 0,25 п.п., что укладывается в тенденцию последних нескольких месяцев. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что ЕЦБ будет опускать ставки на 25 б.п. на каждом заседании до июля 2025 года.

Рынок акций РФ завершил день распродажами из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, растущей инфляции и антироссийских санкций.

На дневном графике индекса МосБиржи уровнем сопротивления выступает отметка 2560 пунктов, но преодолеть ее в четверг не удалось, после чего индекс протестировал поддержку 2500 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг не нашел поддержки со стороны фундаментальных факторов и рубля. Бумаги Ozon в четверг оказались под нисходящим давлением на фоне новостей о запрете с 1 января 2025 года покупок неквалифицированными инвесторами расписок "недомицилировавшихся" компаний на Мосбирже, где они будут переведены в третий эшелон. В самом Ozon, впрочем, подчеркнули временность ограничений и продолжение процесса редомициляции. Акции "Самолета" (MOEX: SMLT) (-3%) продолжили падение, несмотря на прогнозы компании в рамках "Дня инвестора" по продажам в текущем году на уровне рекордного 2023 года (около 1,3 млн кв. м.) и сохранению стабильного уровня продаж в 2025 году. "Самолет" также планирует к середине 2025 года обновить дивидендную политику.

На западных фондовых площадках в четверг сохранялись спокойные настроения. Продажи во второй половине дня после публикации превысивших прогнозы инфляционных данных в США при этом наблюдались на сырьевых рынках. Объявления об отдельных стимулирующих китайскую экономику мерах пока не слишком воодушевляют покупателей, а доллар не оставляет попыток роста. Российский рынок к концу дня вышел в "минус" и ускорил нисходящее движение, не устояв выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи перед очередным потенциальным повышением ключевой ставки ЦБ РФ уже через неделю. Долларовый РТС ощущает дополнительное давление со стороны слабого рубля, хотя на Forex и биржевых торгах юанем российская валюта проявила склонность к восходящей коррекции. В пятницу с дивидендными "гэпами" откроются акции ПАО "Полюс", "Европлана" и расписки Fix Price, напомнила Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%), умеренно "минусуют" Штаты (индексы к 18:50 МСК просели на 0,2-0,4%).

Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз роста ВВП КНР в 2024 году на уровне 4,8%, в следующем году - 4,5%. Инфляция в этом году, как ожидается, составит 0,3% (в сентябре предполагалось 0,5%), в следующем году - 0,9% (1,2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Как говорится в сообщении ЕЦБ, ставка по депозитам теперь составляет 3%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 3,15%, ставка по маржинальным кредитам - 3,4%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Большинство данных о базовой инфляции говорит о том, что инфляция стабилизируется у среднесрочной цели в 2% на устойчивой основе", - говорится в сообщении регулятора.

Управляющий совет ЕЦБ по-прежнему "твердо намерен добиться замедления инфляции до среднесрочной цели", при этом из пресс-релиза исчезла фраза о том, что руководство центробанка "будет удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне столько, сколько потребуется для достижения этой цели".

Цены производителей в США (индекс PPI) в ноябре увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года, говорится в сообщении министерства труда страны. Это максимальный прирост с февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,8%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены скорректировались после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,65 за баррель (-1,2% и +1,8% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $69,35 за баррель (-1,3% и +2,5% в среду).

Рынок оценивает новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), а также сигналы возможного ужесточения санкций в отношении экспорта российской и иранской нефти.

МЭА, опубликовавшее в четверг ежемесячный прогноз по рынку, понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с в сутки и повысила прогноз на 2025 год на 90 тыс. б/с - до 1,1 млн б/с.

Днем ранее ОПЕК ухудшила прогнозы спроса как на 2024, так и на 2025 гг.

Сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти, оказывали поддержку нефтяному рынку в последние два дня.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью Bloomberg TV, что наличие достаточного предложения на нефтяном рынке в данный момент, а также ослабление глобального спроса "создают возможности для принятия дальнейших мер" в отношении российского нефтяного сектора.

Между тем, будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц, выступивший на Fox News, заявил, что Вашингтон вернется к кампании максимального давления на Иран.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг снизились расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-4,1%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,7%), расписки "Эталона" (-3,6%), бумаги ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-3,1%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,1%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,29 млрд рублей (из них 11,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,85 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,65 млрд рублей на расписки Ozon).