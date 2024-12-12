"Финам" понизил рейтинг акций Home Depot до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Home Depot Inc. с "держать" до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $333, что соответствует потенциалу снижения на 21%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на то, что результаты 3К2025 финансового года превзошли ожидания рынка, и компания повысила собственный guidance, мы считаем, что акции ритейлера остаются перекупленными. За 6 месяцев котировки Home Depot повысились на 22%, притом что выручка растет медленно, прибыль снижается, а ситуация на рынке жилья США остается напряженной из-за высоких ипотечных ставок", - отмечает аналитик Игнат Иванов.

Home Depot - крупнейший розничный продавец строительных материалов и товаров для дома в США, Канаде и Мексике.

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