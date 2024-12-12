ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 23% на заседании в декабре - Freedom Finance Global

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 23% годовых на заседании в декабре, считает старший аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Мы повышаем прогноз инфляции в России по итогам текущего года с 7,5-9% до 9,5-10%. За первую декаду декабря, по данным Росстата, рост цен уже превысил 0,6%, и на его замедление до конца 2024-го рассчитывать не приходится. Предполагаем, что с учетом ноябрьской статистики инфляции на заседании 20 декабря ЦБ поднимет ключевую ставку как минимум до 23% годовых. При сохранении текущих трендов в начале 2025 года она может вполне быть повышена и до 25%", - пишет эксперт.

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