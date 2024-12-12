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12 декабря 2024 года 15:23

Рубль днем отыграл утренние потери и перешел к укреплению в паре с юанем на фоне небольшого повышения на рынке нефти

Москва. 12 декабря. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже днем в четверг, рубль перешел к укреплению на фоне небольшого повышения цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,8975 руб., что на 2,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 54 копейки, до 103,58 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 18 копеек, до 108,68 руб./EUR1.

"Мы полагаем, что в период до конца 2024 года валютный курс стабилизируется в диапазоне 100-105 руб. за доллар США. Однако на горизонте 2025-2027 гг. мы ожидаем сохранения тенденции к умеренному ослаблению рубля на фоне опережающего роста импорта по сравнению с экспортом, в том числе на фоне ожидаемого снижения мирового спроса и цен на нефть по мере более активного "зеленого" перехода. Мы сохраняем акцент на нефти, потому что нефтегазовые доходы по-прежнему составляют порядка 60% от экспортной выручки и 30% от всех доходов бюджета", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Постпреды стран ЕС достигли согласия по новому антироссийскому санкционному пакету, сообщили в среду в венгерском председательстве.

Согласно сообщению, ограничения будут введены против новых физлиц и юрлиц, в том числе из третьих стран, которые "косвенно способствуют усилению России в военной и технологической сфере за счет обхода санкций". Кроме того, согласно венгерскому председательству, санкционный пакет будет нацелен на суда из третьих стран.

Европейские СМИ напоминают, что эти меры должен еще утвердить Совет ЕС.

Согласно источникам Bloomberg, ограничения затронут более 50 физлиц и около 30 юрлиц. По словам собеседников агентства, под новые санкции подпадут также 45 российских нефтяных танкеров и несколько компаний, связанных с перевозкой топлива.

Согласно этим данным, новый пакет санкций предусматривает продление разрешения Словакии экспортировать продукты из российской нефти в Чехию до начала июня 2025 года.

Инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре, сообщил в среду Росстат. Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%.

За январь-ноябрь 2024 года цены выросли на 8,09% (в ноябре 2023 года инфляция составила 1,11%, а за январь-ноябрь 2023 года - 6,64%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 декабря. Инфляция за этот период составила 0,48% после 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 9 декабря составил 0,62%, с начала года - 8,76%.

Таким образом, инфляция с начала года на 9 декабря уже превысила действующий официальный прогноз ЦБ от октября на 2024 год в 8,0-8,5%.

Из данных за 9 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 9 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,32% с 8,88% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 9,32%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) повысил ожидания по пиковой ключевой ставке Банка России в текущем цикле подъема с 23% до 25% годовых, сообщается в материале аналитика банка Дениса Попова.

"Мы вновь поднимаем прогноз по инфляции на конец текущего года - с 9-9,5% до 9,5-10%. Ключевая проблема не в том, что это высокий уровень, а в том, что инфляция и инфляционные ожидания могут продолжить расти, в том числе из-за ослабления рубля. Смещаем прогноз пиковой ключевой ставки с 23% на 25%. Допускаем, что 20 декабря Банк России может как сразу поднять ставку до 25%, так и отложить повышение до этого уровня до февраля 2025 года", - пишет эксперт.

Банк России в сложившихся условиях может повысить ключевую ставку до 23-25% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"Недельная инфляция в РФ выросла на 0,48%, пять недель она держится выше +0,3%, что очень много. По итогам 2024 года инфляция приблизится к 10% против октябрьского прогноза ЦБ 8-8,5%. Рост потребительских цен в ноябре (+1,43%) был максимальным для этого месяца за последние годы. Все это располагает к повышению ключевой ставки 20 декабря до 23-25%", - указывает эксперт в обзоре.

Также Карпунин обращает внимание на то, что ЦБ опубликовал результаты макроэкономического опроса аналитиков. Прогноз среднего уровня ключевой ставки в 2024 году вырос с октябрьских 18% до 21,3%. В 2025 году эксперты ждут инфляцию на уровне 6%, рост ВВП на 1,5%, курс пары "доллар-рубль" - 102 руб./ $1.

Цены на нефть колеблются вблизи уровня закрытия предыдущей сессии в ходе торгов в четверг.

Рынок оценивает новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), а также сигналы возможного ужесточения санкций в отношении экспорта российской и иранской нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $73,57 за баррель, что на 0,08% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,2%, до $70,42 за баррель.

МЭА, опубликовавшее в четверг ежемесячный прогноз по рынку, понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году на 78 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 0,84 млн б/с в сутки и повысило прогноз на 2025 год на 90 тыс. б/с - до 1,1 млн б/с.

Днем ранее ОПЕК ухудшила прогнозы спроса как на 2024, так и на 2025 год.

Сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти, оказывают поддержку нефтяному рынку в последние два дня.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью Bloomberg TV, что наличие достаточного предложения на нефтяном рынке в данный момент, а также ослабление глобального спроса "создают возможности для принятия дальнейших мер" в отношении российского нефтяного сектора.

Между тем будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа - Майк Уолтц, выступивший на Fox News, заявил, что Вашингтон вернется к кампании максимального давления на Иран.

эб мв

MOEX$#&: PSKB


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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