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12 декабря 2024 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,89 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,89 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,58%, стоп-приказ: 3,48 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент является единственным экспортером электроэнергии в РФ. Помимо высоких объемов экспорта, компания выигрывает от высокой ставки ЦБ, так как имеет денежную подушку в несколько сотен миллиардов рублей на балансе", - отмечают аналитики. "С точки зрения технического анализа котировки движутся в боковом диапазоне, цена находится около его нижней границы. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,48 руб. риск на портфель составит 0,38%", - указывают эксперты "Финама". "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах СНГ. Деятельность группы охватывает производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за пределами РФ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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