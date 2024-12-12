ЦБ РФ может повысить ставку до 23-25% в декабре - "Альфа-Инвестиции"

Банк России в сложившихся условиях может повысить ключевую ставку до 23-25% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"Недельная инфляция в РФ выросла на 0,48%, пять недель она держится выше +0,3%, что очень много. По итогам 2024 года инфляция приблизится к 10% против октябрьского прогноза ЦБ 8-8,5%. Рост потребительских цен в ноябре (+1,43%) был максимальным для этого месяца за последние годы. Все это располагает к повышению ключевой ставки 20 декабря до 23-25%", - указывает эксперт в обзоре.

Также Карпунин обращает внимание, что ЦБ опубликовал результаты макроэкономического опроса аналитиков. Прогноз среднего уровня ключевой ставки вырос с октябрьских 18% до 21,3%. В 2025 году эксперты ждут инфляцию на уровне 6%, рост ВВП на 1,5%, курс USD/RUB - 102 руб./ $1.

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