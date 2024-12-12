Более вероятен рост цены нефти к $75/барр., чем уход ниже $70/барр. до конца 2024г - Freedom Finance Global

Более вероятно повышение котировок нефти марки Brent в район $75 за баррель, чем их уход ниже $70 за баррель до конца текущего года, учитывая эскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке и стимулирующих китайскую экономику программ, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) представила ежемесячный отчет, в котором понизила прогноз роста спроса по итогам текущего года с 1,82 млн баррелей в сутки (б/с), до 1,61 млн, а в 2025 году - с 1,54 млн до 1,45 млн б/с. Основанием для пересмотра ориентиров стало ослабление потребности в углеводородном сырье в Китае, Индии, Африке и на Ближнем Востоке, фиксируемое пятый месяц подряд, отмечает эксперт.

"Котировки нефти марки Brent на эту новость отреагировали снижением лишь на $0,1, причем затем их рост продолжился. Это обусловлено регулярным пересмотром прогнозов ОПЕК и их слабой сбываемостью, а также тем, что уменьшение ориентира на 210 тыс. б/с не стало большой неожиданностью", - указывает Чернов.

"Цены на нефть сейчас определяют в первую очередь макростатистика из Китая и изменения ситуации на Ближнем Востоке, создающие риски для стабильности поставок углеводородного сырья. Замедление роста китайского ВВП до 4,6% г/г уже заложено в котировки "черного золота", а анонсированные властями КНР стимулирующие экономику меры на 2025 год пока не отыграны, так как их подробности остаются неизвестными, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Учитывая эскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке и стимулирующих китайскую экономику программ, до конца текущего года считаем более вероятным повышение нефтяных цен в район $75 за баррель, чем уход ниже $70".

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