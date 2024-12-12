Рубль утром слабеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 12 декабря. Китайский юань растет на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,0005 руб. (+7,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,66 коп. выше уровня действующего официального курса.

Постпреды стран ЕС достигли согласия по новому антироссийскому санкционному пакету, сообщили в среду в венгерском председательстве.

Согласно сообщению, ограничения будут введены против новых физлиц и юрлиц, в том числе из третьих стран, которые "косвенно способствуют усилению России в военной и технологической сфере за счет обхода санкций". Кроме того, согласно венгерскому председательству, санкционный пакет будет нацелен на суда из третьих стран.

Европейские СМИ напоминают, что эти меры должен еще утвердить Совет ЕС.

Согласно источникам Bloomberg, ограничения затронут более 50 физлиц и около 30 юрлиц. По словам собеседников агентства, под новые санкции подпадут также 45 российских нефтяных танкеров и несколько компаний, связанных с перевозкой топлива.

Согласно этим данным, новый пакет санкций предусматривает продление разрешения Словакии экспортировать продукты из российской нефти в Чехию до начала июня 2025 года.

Инфляция в России в ноябре 2024 года составила 1,43% после 0,75% в октябре, сообщил в среду Росстат. Инфляция в ноябре оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,35%.

За январь-ноябрь 2024 года цены выросли на 8,09% (в ноябре 2023 года инфляция составила 1,11%, а за январь-ноябрь 2023 года - 6,64%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре ускорилась до 8,88% с 8,54% на конец октября.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 декабря. Инфляция за этот период составила 0,48% после 0,50% с 26 ноября по 2 декабря. С начала месяца рост цен к 9 декабря составил 0,62%, с начала года - 8,76%.

Таким образом, инфляция с начала года на 9 декабря уже превысила действующий официальный прогноз ЦБ от октября на 2024 год в 8,0-8,5%.

Из данных за 9 дней декабря этого и прошлого годов следует, что на 9 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,32% с 8,88% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 9,32%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Цены на нефть стабильны в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $73,63 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,1%, до $70,35 за баррель.

В среду нефтяной рынок вырос на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,42 млн баррелей. Между тем, товарные запасы бензина выросли на 5,09 млн баррелей, дистиллятов - на 3,24 млн баррелей.

ОПЕК в среду четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году - теперь сразу на 210 тыс. баррелей в сутки - до 1,61 млн б/с, оценка роста на 2025 год ухудшена на 90 тыс. б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 году - 105,27 млн б/с.

В четверг Международное энергетическое агентство также обнародует ежемесячный прогноз для нефтяного рынка.