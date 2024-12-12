Вероятно в целом продолжение роста индекса Мосбиржи в четверг - "Алор Брокер"

Вероятно в целом продолжение подъема индекса Мосбиржи на торгах в четверг, как это наблюдалось в последние недели, прогнозирует руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

Сильным сопротивлением продолжает оставаться район 2600 пунктов, для пробоя которого нужные весомые позитивные новости, указывает эксперт.

"Рубль в среду вновь ослаб. Пока мы рассматриваем это как волатильность в процессе поиска равновесия. Торговать рублем сейчас лучше внутри дня, забирая даже небольшую прибыль", - отмечает Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.