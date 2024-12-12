Короткие ОФЗ окажутся под давлением - ПСБ

Короткие рублевые гособлигации, скорее всего, окажутся под давлением на фоне ускорения инфляции, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI остается без существенных изменений, консолидируясь у отметки 99 пунктов, однако наблюдался возврат доходности по длинным 10-летним ОФЗ к 16,04% после умеренного роста в начале недели, констатирует эксперт.

Поддержку длинным ОФЗ оказал второй рекордный аукционный день - Минфин, продав новый флоатер на 1 трлн руб., досрочно выполнил свою программу заимствований. "Отметим, что эффект от ежедневной капитализации RUONIA при расчете купона по двум новым выпускам ОФЗ-ПК при текущей ставке составляет порядка 2,2 п.п., что и объясняет повышенный интерес банков к новым бумагам (в совокупности с предоставлением банкам ликвидности от ЦБ через РЕПО)", - пишет Грицкевич в обзоре.

Инфляция, однако, остается повышенной - в ноябре ускорилась до 8,88%, а на 9 декабря по недельным данным сразу до 9,32%. "Данные цифры вполне могут вынудить ЦБ действовать на заседании 20 декабря более решительно (по сравнению с базовым сценарием повышения ставки до 23%) - ожидаем роста доходностей коротких ОФЗ", - указывает аналитик ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.