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12 декабря 2024 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с октябрьскими 2,6%. Консенсус-прогнозы аналитиков также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.

Азиатские рынки акций в основном растут на торгах в четверг вслед за подъемом большинства индексов Уолл-стрит накануне. Китайский Shanghai Composite поднимается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершается в четверг. Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 0,9%. И лишь австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть умеренно подрастают в четверг утром после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,75 за баррель, что на 0,31% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 1,8%, до $73,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,21%, до $70,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,5%, до $70,29 за баррель.

В среду нефтяной рынок вырос на сообщениях СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти. Этой стратегии Штаты "ранее избегали, опасаясь скачка мировых цен на нефть", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Однако теперь "более смелые меры кажутся жизнеспособными, поскольку стоимость нефти сдерживается глобальным избытком предложения", говорит эксперт, мнение которого приводит Market Watch.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,42 млн баррелей. Между тем, товарные запасы бензина выросли на 5,09 млн баррелей, дистиллятов - на 3,24 млн баррелей. ОПЕК в среду четвертый раз подряд понизила оценку роста спроса на нефть в 2024 году - теперь сразу на 210 тыс. баррелей в сутки - до 1,61 млн б/с, оценка роста на 2025 год ухудшена на 90 тыс. б/с, до 1,45 млн б/с. Как говорится в ежемесячном отчете организации, теперь ожидается, что в нынешнем году спрос на нефть составит 103,82 млн б/с, а в 2025 году - 105,27 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 декабря снизилась в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,764 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,511 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,05% и составил 102,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 928,97 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+1,11%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,83%) и "Атомэнергопром-001P-02" (+0,71%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,8%), "Почта России БО-002P-03" (-0,64%) и "МТС-001P-10" (-0,51%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" установило спред к ключевой ставке ЦБ РФ по четырем выпускам годовых облигаций серий БО-003Р-09 - БО-003Р-12 в размере 1% годовых. По займам будут предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Объем серии БО-003Р-09 составит 20 млрд рублей, серий БО-003Р-10 - БО-003Р-12 - по 10 млрд рублей каждая. Сбор заявок на выпуски прошел 10 декабря. Техразмещение запланировано на 16 декабря.

ООО "Новые технологии" 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на два 2-летних выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-01 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 28% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 31,89% годовых. По выпуску 001Р-02 купоны ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 675 базисных пунктов. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 26 декабря. Для выпуска с фиксированными купонами неквалифицированным инвесторам потребуется прохождение теста, выпуск с переменными купонами - только для квалифицированных инвесторов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона облигаций серии 001P-32R на уровне 22,02% годовых. Пятилетний выпуск объемом 45 млрд рублей был размещен в июле 2024 года. Купоны по займу ежемесячные и переменные. Спред к среднему значению RUONIA установлен в размере 1,25% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установила ставку 16-го купона 15-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 23,1% годовых. Компания разместила выпуск в марте 2021 года по ставке 7,85% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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