Возможно продолжение локального импульса вверх в индексе Мосбиржи в четверг - БКС Экспресс

Возможно продолжение локального импульса вверх в индексе Мосбиржи на торгах в четверг, ближайшее сопротивление - 2550 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рынок в последние месяцы как по расписанию падает до выхода статистики по инфляции, и обычно она мрачная, а потом восстанавливается. Так произошло и в прошедшую среду: рост потребительских цен вновь ускорился, годовая инфляция выше 9,3%, прогнозы экономистов по траектории цен и ключевой ставки ужесточились. Но это не привело к падению рынка. Наоборот, продавали бумаги на ожиданиях заранее, а откупили провал уже по факту выхода статистики. Не смутили покупателей акций ни санкции ЕС, ни угрозы США, - пишет аналитик в обзоре. - На фоне сильной "вечерки" в четверг возможно продолжение локального импульса вверх. Ближайшее сопротивление в индексе Мосбиржи находится на 2550 пунктах. Если "быки" смогут закрепиться выше, то вновь активируется цель на максимумы зимы - 2600 пунктов, и для этого есть технические условия".

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