Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 11 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,66% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,97% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность увеличилась всего на 1 базисный пункт, составив 17,76% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 57 базисных пунктов - до 73,43% от номинала (доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 8,37% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 7 базисных пунктов, до 69,32% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов, до 30,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 9 базисных пунктов - до 64,88% от номинала (доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 23,36% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене - котировки остались на уровне 66,86% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 14,74% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,81% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику на фоне публикации в США новой порции макроэкономической статистики.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с октябрьскими 2,6%. Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных MarketWatch и Trading Economics, также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.