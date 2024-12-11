11 декабря 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 11 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,66% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,97% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность увеличилась всего на 1 базисный пункт, составив 17,76% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 57 базисных пунктов - до 73,43% от номинала (доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 8,37% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 7 базисных пунктов, до 69,32% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов, до 30,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 9 базисных пунктов - до 64,88% от номинала (доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 23,36% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене - котировки остались на уровне 66,86% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 14,74% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,81% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику на фоне публикации в США новой порции макроэкономической статистики.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с октябрьскими 2,6%. Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных MarketWatch и Trading Economics, также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
11 декабря 2024 года 19:40
Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в среду снизился на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, санкционных новостей и в преддверии выхода вечером данных Росстата по инфляции, которые могут повлиять на решение ЦБ РФ по дальнейшей монетарной политике; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $72,7 за баррель). Индекс МосБиржи удержался выше 2500 пунктов, а индекс РТС провалился в район 765 пунктов за счет ослабления рубля; лидировали в снижении акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-4,6%) и "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,6%). читать дальше
.
11 декабря 2024 года 19:32
Москва. 11 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал на фоне санкционных новостей. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,9255 руб., что на 22,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
11 декабря 2024 года 18:38
Курс рубля может протестировать отметку 14,10-14,4 руб. за юань в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.
"После недельного периода укрепления сегодня рубль вновь демонстрирует явную... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 18:06
"Финам" повысил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $44,8 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.
"Золото не теряет актуальности в качестве защитного инструмента в период высоких геополитических рисков, а также во... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 17:34
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" обыкновенным акциям "Башнефти" с целевой ценой 1537 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев и "держать" - привилегированным акциям компании с целью 1122 руб. за бумагу, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.
Потенциал снижения котировок "обычки"... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 16:57
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Полюс" и подтверждают прогнозную цену бумаг компании на уровне 17500 рублей за штуку, сообщается в комментарии.
"Полюс" обновил данные по проекту "Сухой Лог" и раскрыл цифры по "Чульбаткану" и "Чёртову Корыту":... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 16:11
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 72 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.
"Пассажиропоток группы вырос в ноябре на 11% г/г, до 4 млн человек. Из них 3 млн было перевезено на внутренних рейсах (+9% г/г), 1 млн - на... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 15:34
Москва. 11 декабря. Китайский юань перешел к повышению на Московской бирже днем в среду после небольшого ослабления на старте торгов. Рубль развернулся вниз и заметно дешевеет, несмотря на укрепление цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,9025 руб., что на 20,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
11 декабря 2024 года 15:32
Ослабить медвежий тренд в акциях "Мечела" может близость многолетних минимумов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
"Бумаги "Мечела" в среду растут, - очевидно, участники рынка рассчитывают на воодушевляющие новости с запланированного сегодня... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 15:02
"Т-Инвестиции" рекомендуют держать акции "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков.
"Самый крупный авиаперевозчик России опубликовал операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 года. Международное направление продолжает демонстрировать опережающие темпы роста, которые, однако,... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 14:32
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5990-6090 пунктов на торгах в среду при средней волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.
"В фокусе внимания инвесторов в среду будут данные потребительской инфляции (CPI) за ноябрь. Это последний такой релиз перед... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 13:33
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 17001,84 рубля до 17493,82 рубля за штуку, что предполагает среднесрочный потенциал роста 19% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.
"Оценка дисконта-поправки на риски... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 12:55
"Финам" рекомендует покупать акции DTE Energy с прогнозной стоимостью $140,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.
"Акции эмитента в настоящее время остаются одними из немногих недооцененных в... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 12:27
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной стоимостью на уровне 14163 рублей за штуку, говорится в материале аналитика Василия Данилова.
"Эмитент провел презентацию, посвященную проектам роста. Компания к 2030 году рассчитывает удвоить производство... читать дальше
.
11 декабря 2024 года 11:51
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.
"Выкуп всей доли Почта банка за 36 млрд руб. нейтрален для финансов ВТБ. Вместе с тем присоединение может дать хороший синергетический... читать дальше
.