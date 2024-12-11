Курс рубля может протестировать отметку 14,10-14,4 руб. за юань в краткосрочной перспективе - РСХБ

Курс рубля может протестировать отметку 14,10-14,4 руб. за юань в краткосрочной перспективе, полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"После недельного периода укрепления сегодня рубль вновь демонстрирует явную тенденцию к ослаблению, - отмечает эксперт. - Катализатором "обратного" движения рубля могло стать сообщение Bloomberg о рассмотрении "старой" администрацией США более жестких санкций в отношении российской нефти, а также о перспективе введения новых ограничений в отношении российского флота уже в скором времени".

На рынке форекс доллар также укрепляется по отношению к основным валютам. Так, юань в среду торгуется в достаточно широком для одного дня диапазоне 7,242 - 7,292 юаня за доллар, констатирует аналитик. Здесь инвесторы ожидают сообщений с проходящей Центральной экономической конференции Китая, на которой будут формализованы и озвучены стимулирующие меры, в том числе и меры по поддержке экономики в условиях обострения торгового противостояния Китая и США.

"Полагаем, что по мере приближения даты "смены" администраций США, волатильность доллара на форекс будет только расти, - прогнозирует Фетисов. - Что касается краткосрочных перспектив рубля, то в условиях повышенного спроса на валюту и угрозы санкций пара RUB/CNY может протестировать уровни 14,10-14,4 руб./юань, а пара RUB/USD вернуться к значениям 102-105 руб./$1".

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