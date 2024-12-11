"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF

"Финам" повысил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $44,8 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Золото не теряет актуальности в качестве защитного инструмента в период высоких геополитических рисков, а также во время рецессий и стагфляции, - пишет аналитик Алексей Калачев. - VanEck Gold Miners ETF - старейший, крупнейший и один из самых популярных фондов в сегменте золотодобычи. Фонд инвестирует в акции широкого списка глобальных золотодобывающих компаний. После стабилизации в золоте и коррекции в золотодобыче акции биржевого фонда VanEck Gold Miners ETF вновь получили потенциал роста в среднесрочной перспективе".

VanEck Gold Miners ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE Arca Gold Miners Index и инвестирующий в акции золотодобывающих компаний. Фонд основан в 2006 году и остается одним из самых известных в мировом сегменте золотодобычи.

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