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11 декабря 2024 года 16:57

SberCIB подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 17500 руб

Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Полюс" и подтверждают прогнозную цену бумаг компании на уровне 17500 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Полюс" обновил данные по проекту "Сухой Лог" и раскрыл цифры по "Чульбаткану" и "Чёртову Корыту": капвложения в "Сухой Лог" компания оценила в $6 млрд против $3,3 млрд, о которых говорила ранее, а инвестиции в два других проекта - в $1,6-1,8 млрд. - отмечают аналитики. - Запуск первой очереди золотоизвлекательной фабрики на Сухом Логе запланировали на 2028 год, второй - на 2029-й. Прогнозный объём производства в первые десять лет - 2,3-2,8 млн унций в год".

Также компания раскрыла информацию о других проектах роста - "Чульбаткане" и "Чёртовом Корыте". Окончательное инвестрешение по ним примут в следующем году. Запустить их могут в 2029-м. Прогноз "Полюса" по общему объёму производства - порядка 0,6-0,7 млн унций в год.

В результате запуска этих трёх проектов к 2030 году "Полюс" планирует нарастить годовой объём производства в два раза, что, по мнению экспертов SberCIB, сделает компанию вторым по величине производителем золота в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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